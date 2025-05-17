“Cumhurbaşkanı, 30 Milyar Dolar Doğalgaz Keşfetti”

HASTANENİN AÇILIŞI VE DOĞALGAZ KEŞFİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yaptığı açılış konuşmasında önemli bilgiler paylaştı. Erdoğan, Göktepe-3 kuyusunda 75 milyar metreküplük doğalgaz keşfedildiğini duyurdu. “Keşfini yaptığımız doğalgazın ekonomik değeri 30 milyar dolardır.” diyerek, bu keşfin ülke ekonomisi açısından önemine değindi. Akdeniz’de 11, Karadeniz’de 38 sondaj gerçekleştirdiklerini belirten Erdoğan, 7. nesil sondaj gemisi Abdülhamid Han ile Göktepe-3 kuyusunda 27 Mart’ta başlayan çalışmalarda 49 günlük bir süreç sonunda bu haberi aldıklarını ifade etti. Bu miktarda doğalgazın konutların ihtiyacını yaklaşık 3,5 yıl boyunca tek başına karşılayabileceği bilgisini verdi.

SAĞLIK ALANINDA YENİ YATIRIM

Erdoğan, “Hastanemiz milletimize hayırlı olsun.” sözleriyle açılışını yaptıkları hastanenin önemine vurgu yaptı. İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi toplam 102 bin metrekare alana ve 705 yatak kapasitesine sahip. 160 hekim ve 324 hemşireyi barındıran hastanede, sağlık hizmeti veren 19 klinik ile 88 poliklinik odası bulunuyor. Aynı zamanda hastane, 570 araçlık otoparkı ile de dikkat çekiyor.

SAĞLIK SİSTEMİNDEKİ GELİŞMELER

Cumhurbaşkanı, 2002 yılından bu yana eğitim, sağlık, güvenlik ve adalet alanlarında önemli ilerlemeler kaydettiklerini vurguladı. Sağlık hizmetlerinin temininde yaşanan zorlukları hatırlatan Erdoğan, “2 milyon 840 bin kişiye evde sağlık hizmeti veren bir ülke haline geldik.” dedi. Yurt dışına sağlık hizmeti almak için gidenlerin, şimdi Türkiye’den sağlık hizmeti almak için gelen milyonlarca insanla değiştiğini belirterek, sağlık sisteminin uluslararası bir örnek haline geldiğini de ifade etti.

ENERJİDEKİ HEDEFLER

Erdoğan, Karadeniz’deki doğalgaz üretiminin ilk fazının tamamlandığını, günlük 9,5 milyon metreküp üretimle 4 milyon haneye hizmet verdiklerini açıkladı. 2026 yılında üretimi iki katına, 2028’de ise dört katına çıkarmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi. Türkiye’nin hedeflerinin büyük önem taşıdığını belirterek, “Enerjide tam bağımsız Türkiye hedefine ulaşana kadar yola devam edeceğiz.” dedi.

SON SÖZLER VE TEŞEKKÜR

Konuşmasının sonunda, İstanbul’a kazandırılan bu yeni sağlık eserinin arkasında emeği geçen herkesin tebrik edilmesi gerektiğini belirten Erdoğan, sağlık çalışanlarına gösterdikleri çaba için teşekkür etti. Bu yeni hastanede sağlık hizmeti alacak olanlara da şifa dileklerini ileterek, açılışın hayırlı olmasını temenni etti. “Allah’a emanet olun.” şeklinde sözlerini bitirdi.