Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adaylıkla İlgili Açıklama Yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan’dan dönüşünde uçakta gazetecilere önemli mesajlar verdi. 30 yıllık işgal sürecinin ardından Karabağ’ı ziyaret etmekten memnuniyet duyduğunu paylaşan Erdoğan, “Azerbaycan’ın, Karabağ’ın her köşesinde kalkınma ve imar seferberliğini tüm hızıyla devam ettirdiğini görüyoruz. Bu imar çalışmalarına ülkemizden birçok şirketin katkıda bulunması bizler için ayrı bir övünç kaynağıdır.” ifadelerini kullandı. Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan arasındaki bölgesel istişare mekanizmasının ikinci zirvesini gerçekleştirerek, gündemdeki konuları ele alıp iş birliğini derinleştirdiklerini belirtti.

YURT DIŞINDA İŞ BİRLİĞİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin Azerbaycan ve Pakistan ile her düzeyde yoğun bir iş birliği içinde olduğunu vurguladı. “Kendileriyle istişarelerimizde ikili mevzuların yanı sıra üç ülkeyi ilgilendiren bölgesel gelişmeler hakkında fikir teatisinde bulunduk.” diyerek ticaret, yatırımlar, enerji iş birliği ve gıda güvenliği konularında değerlendirmelerde bulundu.

BARİŞ VE İSTİKRAR ADIMLARI

Güney Kafkasya’da istikrar ve barışa büyük önem verdiklerini belirten Erdoğan, Azerbaycan ile Ermenistan arasında atılan olumlu adımları memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti. “Barış anlaşması metni üzerinde uzlaşıya varılmasını da istikrar yolunda mühim bir gelişme olarak görüyoruz.” şeklinde konuştu. Ayrıca, Pakistan ile Hindistan arasındaki ateşkes kararının da memnuniyet verici olduğunu kaydetti. “Taraflar arasında doğrudan ve sağlıklı bir diyaloğun tesisi için ateşkesin sunduğu fırsattan azami ölçüde yararlanılmalıdır.” dedi.

LAÇIN HAVALİMANI’NIN ÖNEMİ

Gazetecilerin yönelttiği soruları yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Laçın Havalimanı’nın bölgedeki iş birlikleri açısından önemini vurgulayarak, “Laçın Havalimanı bölgesinin kalkınmasını hızlandırması bakımından çok önemli. Turizm ve ticaret imkanları bu uluslararası havalimanıyla gelişecek.” ifadesini kullandı. Ulaşım ve lojistik altyapının güçlendirilmesi bakımından havalimanının kilit bir rol oynamasını beklediklerini sözlerine ekledi.

ANAYASA ÇALIŞMALARI VE GÖRÜŞMELER

Yeni anayasa çalışmaları için oluşturulan hukukçu ekip hakkında bilgi veren Erdoğan, “Yeni ve sivil bir anayasa bizim milletimize verdiğimiz bir söz. Bundan geri adım yok.” diyerek, 11 arkadaşın bayram sonrası çalışmalara başlayacağını bildirdi. Ayrıca, CHP’nin yapıcı olmayan tutumunu eleştirerek, “Eğer CHP’de uzlaşmacı bir yaklaşım ortaya koyarsa biz onlarla niye çalışmayalım?” şeklinde konuştu.

ENERJİ FAALİYETLERİ VE KEŞİFLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin enerji alanındaki başarılarının stratejik kazanımlar olduğunu ve “75 milyar metreküplük doğalgaz keşfi Karadeniz’de sürdürdüğümüz yoğun ve planlı çalışmaların bir ürünüdür.” sözleriyle Türkiye’nin artık yalnızca enerji ithal eden değil, keşfeden bir ülke konumuna geldiğini ifade etti. Yeni müjdelerin halkla paylaşılacağının müjdesini verdi.

AİLE 10 YILI VİZYONU

Nüfus konusunun stratejik bir mesele olduğunu belirten Erdoğan, “Aile 10 yılı vizyonumuz sosyal, kültürel ve ekonomik anlamda köklü dönüşümler içeren bir devlet politikası olacak.” diyerek, aile yapısının güçlendirilmesi gerektiğinin altını çizdi. Doğurganlık oranlarının artırılması için aile odaklı sosyal destek projelerinin uygulanacağını vurguladı.