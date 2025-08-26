Cumhurbaşkanı Erdoğan Ahlat’ta Toplanıyor

ETKİNLİKLERİ KATILDIĞI AHLAT’TA KABİNE TOPLANTISI YAPILDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi’nin 954’üncü yıl dönümü dolayısıyla Bitlis Ahlat’a giderek etkinliklere katıldı. Etkinlikler çerçevesinde Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde saat 16.55’te toplanan kabine, yapılacak olan toplantının ardından gündemle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Alınan kararları aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Son iki buçuk yıldır uyguladığımız makroekonomik istikrar ve reform programı stres testlerini başarıyla geçmektedir” sözüyle değerlendirmelerine başladı.

MERKEZ BANKASI REZERVLERİNİN REKORU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “En son Merkez Bankası rezervlerimiz 176,5 milyar dolara ulaşarak Cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırdı” ifadeleriyle merkez bankası rezervlerinin artışına dikkat çekti. Erdoğan, İstanbul merkezli suç örgütüne düzenlenen operasyondan sonra muhalefetin ekonomiyi hedef alan sabotaj girişimlerinin etkisiz kaldığını vurguladı. Yabancı basın ve batılı aktörlerin bu çabaları görmezden geldiğini belirten Erdoğan, “Kaybeden ülkemiz değil, bizi yabancı ülkelere şikayet eden acizler oldu” dedi.

ENFLASYON GÖSTERGELERİNDEKİ GELİŞMELER

Borsa üzerinde son haftalarda bir toparlanma olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı, iç ve dış borçlanma maliyetlerinin düştüğünü ve Türk lirasına olan güvenin arttığını ifade etti. Erdoğan, “Enflasyondaki düşüş 14 aydır aralıksız devam ediyor. İhracat tarafında 25 milyar dolarla tarihi bir rekora ulaştık” şeklinde konuştu. Özellikle turizm verilerinin de olumlu olduğunu belirtti.

BÜYÜK ZAFERİ ANMA HEYECANI

Erdoğan, “Bugün bir kez daha Ahlat’tayız. Milletimize Anadolu’nun kapılarını açan büyük zaferin yıl dönümünde aziz şehitlerimizin manevi huzurunda bulunmanın heyecanını yaşıyoruz” diyerek Malazgirt Zaferi’nin önemine vurgu yaptı. Sultan Alparslan ve vefat eden Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun’u andıktan sonra Ahlatlılara teşekkür etti.

GEÇEN YIL DAHA ÖNCE KIRMIZI ÇİZGİLER ÇEKTİK

Geçen yıl kabinenin Ankara dışındaki ilk toplantısını Ahlat’ta gerçekleştirdiklerini belirten Erdoğan, bu yıl da yine Ahlat’ta toplandıklarını ifade etti. Toplantıda ekonominin yanı sıra Gazze’deki saldırıları da gündeme getirdi.

İŞSİZLİK ORANLARINDAN UMUT VERİCİ GÖRÜNTÜLER

Sanayi üretiminde olumlu bir tablo çizildiğini belirten Erdoğan, “İşsizlik oranımız yirmi altı aydır yüzde 8,6 ile tek hanelerde seyrediyor” dedi. Ekonomik alanda alım gücünü artıracak adımlar atıldığını vurgulayarak, 2026 yılının reform yılı olarak hedeflendiğini belirtti.

ULAŞTIRMA ALANINDA YENİ PROJELER

Erdoğan, ulaşım alanında yeni projelerin de sürdüğünü belirtti. Zengezur Koridoru’nun açılmasıyla Kars, Iğdır, Aralık ve Dilucu demiryolu hattının yapım çalışmalarına başlanacağını belirtti. Projenin, bölgedeki ticareti artıracağını ve Türkiye’nin uluslararası ticaret hattına büyük katkı sağlayacağını duyurdu.

DOLAR DESTEĞİ ÇİFTÇİLERE YARDIMCI OLACAK

İklim değişikliği ile mücadelede Tarım ve Orman Bakanlığı’nın çalışmaları sürmekte olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı, çiftçilere 7 milyar TL zarar ödemesi yapıldığını, 16 milyar TL daha ödeme yapılacağı bilgisini verdi. Çiftçilerin sigorta yaptırması çağrısında bulundu.

ORMAN YANGINLARI İLE MÜCADELE

Cumhurbaşkanı, bu yıl meydana gelen orman yangınlarına değinerek, Türkiye’nin yangınlarla mücadeledeki başarısından bahsetti. “Türkiye 27 uçak, 105 helikopter ile tarihi bir filosuna sahiptir” diyerek detaylar verdi. Ayrıca, orman alanlarının ağaçlandırma çalışmalarında Avrupa’da birinci olduklarını belirtti.

YURT DIŞINDA YAŞAYAN TÜRKLERİN ÖNEMİ

Türk diasporasının ülkeye katkılarını vurgulayan Erdoğan, yurt dışında yaşayan Türklerin, ana vatanlarına olan bağlılıklarını ifade ederek “Kardeşlerimiz, kimsenin üzerinde keyfine göre siyaset yapacakları bir kum torbası değildir” diyerek hassasiyetlerini dile getirdi.