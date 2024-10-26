Cumhurbaşkanı Erdoğan Aileyi Yeni Yuvasında Ziyaret Etti

AÇILIŞ TÖRENİ YAPILDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 6 Şubat depremlerinden etkilenen 11 ilde TOKİ’ye yaptırılan ve tamamlanan 29 bin 311 afet konutunun anahtar teslim töreni Hatay’ın Antakya ilçesi Gülderen Konutları’nda gerçekleştirildi. Anahtar teslim töreninin ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremde evleri yıkılan İpek ailesini yeni yuvalarında ziyaret etti. Ailenin 3 çocuğuna hediye getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu sürpriz ziyareti aileye büyük bir mutluluk yaşattı.

İPEK AİLESİNDEN MUTLU AÇIKLAMALAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın evlerini ziyaret ettiğini dile getiren Ahmet İpek, “Bugünkü misafirimiz Cumhurbaşkanımız oldu. Evimize gelip, bizi ziyaret ettiler. Çok heyecanlandım, çok mutlu oldum. Verdikleri ev çok güzel, her şey son sistem” açıklamasında bulundu. Ziyareti gerçekleştiren Ceylan İpek ise, “Baya heyecanlandık. Cumhurbaşkanımız hiç beklemediğimiz anda geldi. Kapıda görünce bir anda şok oldum, bir daha dönüp baktım. Allah razı olsun çok güzel ilgilendiler, sohbet ettik. Çok memnunuz, evin her şeyini eksiksiz bir şekilde yapmışlar. Çok güzel, çok beğendik ve her şeyi en ince ayrıntısına kadar düşünmüşler” şeklinde konuştu.