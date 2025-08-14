Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti’yi destekledi

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti’nin 24. kuruluş yıl dönümü etkinliğinde yaptığı konuşma ile dikkatleri üzerine çekti. Erdoğan, hem AK Parti mensuplarına hem de 81 ildeki vatandaşlara selamlarını iletti. “Aziz milletim, AK Parti ailesinin kıymetli mensupları, dava arkadaşlarım, saygı değer hanımefendiler sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum” dedi. Konuşmasında ayrıca yeni katılımlarla partinin güçlendiğini vurguladı.

YENİ ÜYELERE DESTEK VE SALDIRILARA CEVAP

Erdoğan, “24’üncü yaşımızı kutladığımız bu müstehna günde AK Parti ailesini yeni katılımlarla daha da büyütüyoruz. Aramıza katılan tüm arkadaşlarımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyoruz” şeklinde konuştu. Yeni üyelerine saldıranlara ise “hadi oradan diyorum” diyerek tepki gösterdi. Erdoğan, partisini hedef alan eleştirileri sert bir dille yanıtladı.

EDEPTEN YOKSUNLARA TEPKİ

Cumhurbaşkanı, “Pisliğin üzerine oturmuşlar, sağa sola pislik atmaya çalışıyorlar” diyerek eleştirilerini sürdürdü. Eleştirdiği kesimi, “Edepten payesi olmayan bozuk bir ağız ve kızarmaz bir yüzden başka hiçbir sermayesi bulunmayan seviyesizler” olarak tanımladı. Özellikle CHP Genel Başkanı’nı eleştirerek, “Artık siyasetin değil psikiyatri biliminin konusu haline gelmektedir” ifadelerini kullandı.

KİMSEYE BOYUN EĞMEYECEĞİZ

Erdoğan, “Medya ve sosyal medyadaki tetikçileriyle itibar suikastı düzenleyenlerin zorbalıklarına asla boyun eymeyeceğiz” dedi. Hedef aldığı kişilerin rahatsız olduğunu belirterek, “Beyefendi rahatsız olmuş. Varsın olsun, onu daha rahatsız edeceğiz” ifadelerini kullandı.

AK PARTİ AİLESİNİN BÜYÜKLÜĞÜ

Cumhurbaşkanı, AK Parti’nin her zaman daha güçlü olacağını dile getirerek, “Önce memleketim diyen herkes bizim tabii üyemizdir” açıklamasını yaptı. Ayrıca, “AK Parti ailesi Türkiye’nin en büyük, en kuşatıcı, en renkli ailesidir” sözleriyle partinin kapsamını ve büyüklüğünü vurguladı.