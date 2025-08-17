Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alaska Zirvesi’ni destekliyor

ERDOĞAN’DAN ZİRVE HAKKINDA AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında Alaska’da gerçekleşen zirveyle ilgili açıklama yaptı. Erdoğan, “ABD Başkanı Sayın Trump ile Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Sayın Putin arasında Alaska’da gerçekleştirilen görüşmeler Rusya-Ukrayna savaşının sonlandırılması arayışlarına yeni bir ivme kazandırıyor” dedi.

ALASKA ZİRVESİ’NE MEMNUNİYET DUYUYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Alaska Zirvesi’ni memnuniyetle karşılıyor, bu yeni sürecin Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski’nin de katılımıyla kalıcı barışın temeli olmasını diliyoruz” şeklinde belirtti. Türkiye’nin barışın sağlanması için her türlü katkıyı vermeye hazır olduğunu da ifade etti.