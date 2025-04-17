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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ali Koç’u kabul etti

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GÖRÜŞME CUMHURBAŞKANLIĞI KÜLLİYESİ’NDE GERÇEKLEŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç’u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde ağırladı. Bugün gerçekleşen bu özel toplantı basına kapalı yapıldı ve görüşmenin detayları hakkında herhangi bir bilgi paylaşılmadı. Ancak basına kapalı gerçekleşen görüşmeye dair bir fotoğraf paylaşıldı.

GÖRÜŞMENİN DETAYLARI BELİRSİZLİĞİNİ KORUYOR

Spor dünyasının önemli isimlerinden biri olan Ali Koç, bu toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte kulübün ve sporun geleceği üzerine görüş alışverişinde bulundu. Görüşmenin içeriği konusunda net bir bilgi bulunmuyor.

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