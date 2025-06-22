Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arakçi’yi kabul etti

İKİ ÜLKE ARASINDAKİ GÖRÜŞMELERDE ÖNE ÇIKAN KONULAR

İstanbul’da gerçekleştirilen İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı için Türkiye’de bulunan İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildi. Görüşmede, İran ile İsrail arasındaki çatışmalar ve bölgesel, küresel gelişmeler tartışıldı.

ERDOĞAN’IN GÜÇLÜ DURUŞU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu görüşmede Türkiye’nin İsrail’in Gazze, Lübnan ve Suriye’ye yönelik saldırıları gibi, İran’a yönelik tüm saldırılara karşı da kararlı bir tutum sergilediğini dile getirdi. Erdoğan, Türkiye’nin çatışmaların sona ermesi ve diplomatik çözümler için aktif bir rol oynamakta olduğunu ifade etti. Ayrıca, bölgenin yeni bir savaşa tahammül edemeyeceğini belirterek, İsrail’in saldırılarını hemen durdurması gerektiğinin altını çizdi. Erdoğan, nükleer anlaşmazlıkların müzakerelerle çözülebileceğini ve bu bağlamda gerekli adımların atılması gerektiğini vurguladı.

TÜRKİYE’NİN KOLAYLAŞTIRICI ROLÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin İran ile ABD arasında gerçekleşecek görüşmelere katkı sağlamak için kolaylaştırıcı bir rol üstlenmeye hazır olduğunu kaydetti. Teknik ve lider düzeyindeki görüşmelerin bir an önce başlayarak sürecin ilerlemesi gerektiğini dile getirdi. Türkiye’nin bu süreçteki yardımlarının devam edeceğini de ekledi.

ÖNEMLİ İSİMLERİN KATILIMI

Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde düzenlenen “İslam İşbirliği Teşkilatı 51. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı” çerçevesinde gerçekleşen kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da yer aldı.