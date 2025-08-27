Cumhurbaşkanı Erdoğan, ASELSAN etkinliğine katıldı. Hava savunma sistemi teslimatı yapıldı. Türk Silahlı Kuvvetleri güçlenecek. Savunma sanayimizde önemli atılımlar var. Cumhurbaşkanı, gençlere umut verdi. “Güvenlik güçleri irademizle dimdik duracak.”

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN ASELSAN’A ZİYARET

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ASELSAN Gölbaşı Yerleşkesi’nde düzenlenen Çelik Kubbe Hava Savunma sistemi teslimatı, 14 tesisin açılışı ve Oğulbey Temel Atma Töreni’ne katıldı. Törende, çok katmanlı hava savunma sisteminin kritik bileşenleri Türk Silahlı Kuvvetleri’ne teslim edilecek. Böylece, Çelik Kubbe sisteminin tek merkezde toplanması amaçlanıyor. Erdoğan, etkinlikte gerçekleştirdiği konuşmasında şu ifadeleri kullandı: “Silahlı kuvvetlerimize güç katacak ve savunma sanayimizi bambaşka seviyeye taşıyacak üç değerli hamleyi birlikte yapıyoruz. Bunların ilki Çelik Kubbe. İkincisi ASELSAN’ın 14 tesisinin açılışıdır. Üçüncüsü Oğuzbey Teknoloji Üssü’nün açıklamasıdır.”

SAVUNMA SANAYİSİNDE YENİ ADIMLAR

Erdoğan, “Bugün ilk olarak 460 milyon dolar değerinde, dosta güven düşmana güven verecek, toplam 47 araçtan oluşacak gök kubbe sistemlerini kahraman ordumuza kazandırıyoruz. Son yıllarda etrafımızda yaşanan sıcak çatışmalar, hava savunma ve radar sistemlerinin önemini ortaya koydu. İşi şansa bırakma gibi bir şansımız yok” diye belirtti. Teslimatların verdiği mücadelelerin somut birer delili olduğunu vurgulayan Erdoğan, “Her bir sistem teslimatımız, milli savunma stratejimizde yeni bir dönem başlatıyor” dedi.

YENİ TEKNOLOJİLER VE YATIRIMLAR

Erdoğan, “Elektronik harp sistemi, bu alanda ülkemizi bir üst lige taşıyacak. Hava savunmasında artık farklı bir klasmana çıkacağız” diyerek ASELSAN’ın yapay zeka destekli komuta kontrol yazılımına da dikkat çekti. Bu yazılım sayesinde farklı hava savunma sistemlerinin tek bir sistem gibi faaliyette bulunacağı ifade edildi. Ayrıca, ASELSAN’a ait yeni yerleşke projesinin, sektördeki diğer şirketler için kritik bir eşik olacağı ve dev bir yatırım olduğunun altı çizildi.

GELENEK VE GELECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Jandarma – Sahil Güvenlik Subay ve Astsubay Mezuniyet Töreni’ne katılarak, mezun subay ve astsubaylara hitap etti. “Yürekleri Türkiye için atan bu evlatlarımızın heyecanına ortak olmaktan mutluluk duyuyorum” diyerek başarı dileklerinde bulundu. Türkiye’nin geçmişinin derinlerine inen bir devlet olduğunu belirten Erdoğan, “Tarihimizdeki önemli dönüm noktalarını unutmadan, mazlumun yanında durmaya devam edeceğiz” ifadeleriyle Türkiye’nin iradesini vurguladı.

MÜCADELE VE İDEALİZM

Erdoğan, “Kendilerini dev aynasında gören zalimler mutlaka kaybedecek” derken, Orta Doğu’daki çatışmalara da değindi. “Güvenlik güçlerimizin çelikten iradesiyle karşılaşacaklar” diyerek, Türkiye’nin huzuruna kast edenlerle kararlılıkla mücadele edileceği mesajını verdi. Yeni mezun gençlere, cesaret ve adanmışlıkla hizmet etmenin önemini hatırlatarak, geçmişin izlerini taşırken geleceği inşa etme taahhüdünde bulundu.