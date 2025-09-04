Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile buluşacak

cumhurbaskani-erdogan-bahceli-ile-bulusacak

ANKARA’DA SÜRPRİZ GÖRÜŞME

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün MHP Lideri Devlet Bahçeli’yi ziyaret edecek. Görüşme, saat 17:00’de Bahçeli’nin Ankara’daki konutunda gerçekleşecek.

GÖRÜŞMEDE HANGİ KONULAR ELE ALINACAK

Erdoğan ve Bahçeli’nin gündeminde, “Terörsüz Türkiye süreci” yer alıyor. Her iki lider, daha önce YPG’ye karşı uyarılarda bulunmuştu. Bugün, bölgedeki gelişmelerin yanı sıra, İsrail’in Gazze’yi işgal planı da ele alınacak. Bu konu, iki liderin görüşmesinin önemli başlıklarından biri olacak.

ANAYASA ÇALIŞMALARI GÜNDEMİ GÜÇLENDİRİYOR

Yeni anayasa çalışmaları da gündemde önemli bir yer tutuyor. Hem Erdoğan hem de Bahçeli, yaptıkları açıklamalarda yeni bir anayasaya ihtiyaç duyulduğunu dile getirmişti. Mevcut süreçte somut bir adım atılmamış olsa da, bu konunun da görüşmelerde ele alınması planlanıyor.

