Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barış Alper’i sordu

GALATASARAY’IN ŞAMPİYONLUĞU KUTLANDI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu yıl Süper Lig’de 25’inci kez şampiyonluğa ulaşan Galatasaray Spor Kulübü’nün yöneticileri, teknik ekibi ve futbolcularıyla Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe çalışma ofisinde bir araya geldi. Görüşme sırasında oldukça sıcak ve içten anlar yaşandı.
HEKİYEN FORMASI HEDİYE EDİLDİ
Galatasaray’ın milli futbolcusu Barış Alper Yılmaz, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a isminin yazılı bulunduğu Galatasaray formasını hediye etti. Erdoğan, hediyeyi alırken “Formayı da 53 yapmış.” şeklinde espri yaptı. Barış Alper Yılmaz ise, “Her zaman.” sözleriyle karşılık verdi.
FUTBOLCUYLA İLGİLİ SOHBET
Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Galatasaraylı futbolcuyu Dursun Özbek’e göstererek “Bu gidiyor mu?” diye sordu. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ise “Yok yok burada, nereye gidiyor?” diyerek Erdoğan’a yanıt verdi.