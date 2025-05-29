Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barış Alper’i sorguladı

ŞAMPİYON GALATASARAY ZİYARETİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Süper Lig’de 25’inci kez şampiyon olan Galatasaray Spor Kulübü’nün yönetici, teknik heyet ve futbolcularını Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe çalışma ofisinde ağırladı. Ziyaret esnasında samimi ve sıcak anlar yaşandı.

FORMA HEDİYESİ

Galatasaraylı milli futbolcu Barış Alper Yılmaz, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a isminin yazılı olduğu Galatasaray formasını takdim etti. Bu hediyeyi kabul eden Erdoğan, “Formayı da 53 yapmış.” ifadelerini kullandı. Barış Alper Yılmaz ise “Her zaman.” yanıtını verdi.

GALATASARAY BAŞKANINA SORU

Ziyaret sırasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Galatasaraylı futbolcuyu Dursun Özbek’e göstererek “Bu gidiyor mu?” diye sordu. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ise “Yok yok burada, nereye gidiyor?” diyerek karşılık verdi.