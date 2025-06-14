Cumhurbaşkanı Erdoğan Barış İçin Görüşmeler Yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, barış diplomasisini sürdürmek amacıyla bölge ve dünya liderleriyle telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmede, Türkiye’nin İran ile İsrail arasındaki gerilimleri yakından izlediğini ve başlatılan nükleer müzakereleri, anlaşmazlığın çözümü için tek yol olarak gördüğünü ifade etti. Erdoğan, ABD’nin bu müzakerelerin devam etmesinin gerekliliğine dair görüşünü desteklediğini belirtti. Görüşme sırasında, Türkiye’nin gerilimde kontrol dışı bir artışı önlemek için elinden geleni yapmaya hazır olduğunu da vurguladı.

iran cumhurbaşkanı pezeşkiyan’la da görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile yaptığı görüşmede, İsrail’in İran’a yönelik hukuksuz saldırılarını güçlü bir şekilde kınadığını ifade ederken, İran halkına can kayıpları nedeniyle başsağlığı dileklerini iletti. Erdoğan, İsrail’in saldırılarının uluslararası hukukun açık ihlali olduğunu, bu nedenle tüm bölgeyi daha fazla tedirgin etmeyi amaçladığını belirtti. Ayrıca Netanyahu’nun bu saldırıları nükleer müzakere sürecini sabote etmek için gerçekleştirdiğini ifade etti. Görüşmelerde Türkiye’nin Natanz’daki tesiste nükleer sızıntı ihtimaline dair gelişmeleri dikkatle izlediği ve nükleer anlaşmazlığın tek çözümünün diplomatik süreçler olduğu da vurgulandı.

tansiyonun düşürülmesi için israil’in durdurulması gerek

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından duyurulan bilgide, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile yapılan görüşmede, Netanyahu yönetimindeki İsrail’in bölgenin istikrarı ve güvenliği için en büyük tehdit olduğunu, bunu İran’a yönelik saldırılarıyla bir kez daha kanıtladığını ifade etti. Erdoğan, uluslararası toplumun Filistin’deki işgaline kayıtsız kalmasının İsrail’i buartık hukuk tanımaz hale getirdiğini belirtti. Ayrıca, ABD ile İran arasındaki nükleer müzakerelerin yürütüldüğü bir dönemde İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının barış çabalarını baltalama niyeti taşıdığını ifade etti. Erdoğan, bölgenin yeni bir krize tahammülünün olmadığını ve çıkabilecek bir yıkıcı savaşın tüm bölge ülkelerine yönelik düzensiz göç dalgaları oluşturabileceğini belirtti.

küresel boyutta istikrar ve güvenlik sorunu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile yaptığı görüşmede, İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının bölgedeki güvenliği ciddi bir şekilde tehdit eden bir provokasyon olduğunu söyledi. Ayrıca, uluslararası toplumun Filistin’deki işgale ve soykırıma sessiz kalmasının İsrail’in saldırganlığını tırmandırdığını belirtti. Erdoğan, oluşabilecek nükleer sızıntıların sivilleri, bölgesel ve küresel sağlık açısından tehdit ettiğine dikkat çekti. Yenilenen nükleer müzakerelerin, ihtilafın çözümü konusunda tek yol olduğuna dikkat çeken Erdoğan, bu saldırıların Filistin davasını unutturmasına izin verilmemesi gerektiğini ifade etti.

erdoğan- sisi görüşmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile yaptığı görüşmede de Netanyahu hükümetinin hukuk tanımazlığının küresel istikrar ve güvenlik sorunu yarattığını dile getirdi.

pakistan başbakanı şerif ile telefon görüşmesi

Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile görüşmesinde de İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının kabul edilemez olduğunu, bu durumun bölge güvenliğine ciddi zararlar verdiğini vurguladı.

erdoğan, şara ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile de İsrail-İran arasındaki çatışmalar ile bölgesel ve küresel konuları görüştü. Erdoğan, İsrail’in yol açtığı şiddet sarmalının bölgeyi tehdit ettiğini ve Suriye’nin bu çatışma ortamında dışarıda kalmasının önemli olduğunu belirtti. Ayrıca, mevcut ortamda terör örgütleri ve radikal unsurlara karşı dikkatli olunması gerektiğini de ifade etti.