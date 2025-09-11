Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başkanlara Rozet Taktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi’nde gerçekleşen Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısına başkanlık etti. Toplantı öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti’ye katılan Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu ve Emirgazi Belediye Başkanı Mesut Mertcan’a rozetlerini taktı.

hasan ustaoğlu’nun hayatı

1975 yılında Konya Seydişehir’de dünyaya gelen Hasan Ustaoğlu, 1999 yılında Selçuk Üniversitesi Harita Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Mezuniyetinin ardından 4 yıl boyunca özel bir şirkette görev yaptı. 2004 yılında kendi mühendislik firmasında çalışmalarına sürdü. 2010 yılından itibaren Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) yönetim kurulu üyeliği ve ilçe sekreterliği gibi önemli görevlerde bulundu. Ustaoğlu, 2014-2019 yerel seçimlerinde CHP listelerinden Belediye Meclis Üyesi olarak yer aldı ve 2019 yılında Konya Büyükşehir Belediye Meclis üyeliği görevine atandı. 31 Mart yerel seçimlerinde CHP’den Seydişehir Belediye Başkanı olarak seçilen Ustaoğlu, şimdilerde AK Parti saflarına katıldı. Rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı.