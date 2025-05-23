Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu Bir Felaket

ULUSLARARASI AİLE FORUMU İSTANBUL’DA GERÇEKLEŞİYOR

Uluslararası Aile Forumu, İstanbul’da düzenleniyor. Bu önemli etkinliğe Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılıyor. Erdoğan, burada gerçekleştirdiği konuşmasında aile yapısının toplum üzerindeki etkilerine dikkat çekiyor. Konuşmasında, “İnsanlar, aile ortamında dünyaya gözlerini açmış, hayatı ilk orada öğrenmiş, ömürlerini bu şekilde idame ettirmiştir. Aile insan neslinin devamı için de vazgeçilmez bir role sahiptir” ifadelerine yer veriyor. Ailenin, huzur bulduğumuz ve kendimizi bulduğumuz en korunaklı liman olduğuna vurgu yapıyor. Ayrıca, modernleşmenin aile kurumu üzerindeki olumsuz etkilerine değinerek, “Modernleşmeyi ailesizleşme ve yalnızlaşma gibi iki kavram üzerine bina eden anlayışın, topluma huzur vermesi mümkün değildir” diyor.

MODERN DÖNEMİN TEHDİTLERİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, modern çağın aile kurumuna yönelik tahribatlarını anlatarak, “Birileri ısrarla kabul etmek istemese de; ailesinden koparılmış, millet bağı zayıflamış bireyin özgün ve özgür olmasına imkân yoktur” ifadelerini kullanıyor. Aile kurumunun zayıflamasının, popüler kültürün etkisiyle toplumu nasıl etkilediğini açıklıyor. “Özgürlük ambalajıyla sunulan, aslında büyük bir kölelik düzenidir” diyor ve cinsiyetsizleştirme projelerine dikkat çekiyor.

AİLEYE DUYULAN İHTİYAÇ

Bugün insanlığın temel hakikatlerle karşı karşıya olduğunu belirten Erdoğan, “İnsan fıtratı organize bir kuşatma altındadır” şeklinde bir uyarıda bulunuyor. Bu kuşatmanın sadece bireyleri değil, aileyi de tehdit ettiğini vurguluyor. Türkiye olarak bu tehditlere karşı duracaklarını belirtirken, cinsiyetsizleştirme projeleriyle de mücadelenin devam edeceğini ifade ediyor. Aile kurumuna yönelik düşmanca ideolojilere teslim olmayacaklarını vurguluyor.

DEMOGRAFİK SORUNLAR VE ÇÖZÜMLER

Erdoğan, 1960’lardan itibaren uygulanan politikaların, toplumsal yapıda yarattığı sonuçları paylaşarak, “Neticede demografik dengemiz alt üst oldu. Bugün bu yanlışın can yakıcı sonuçlarıyla çok dramatik bir şekilde yüzleşiyoruz” diyor. TÜİK verileri ile Türkiye’nin doğurganlık hızının 1,48 seviyesine gerilediğini ve bunun bir felaket olduğunu dile getiriyor. Bu durumun yalnızca ekonomik sorunlarla ilgili olmadığını belirtiyor. Ayrıca, 2025 yılını Aile Yılı ilan ederek, gençlerin evlenmelerini teşvik edecek projelerin hayata geçirildiği bilgisini veriyor.

AİLE VE NÜFUS POLİTİKALARI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, aile kurumuna yönelik küresel baskılar ve nüfus yapısındaki değişimlerin uzun vadeli bir vizyonla yönetilmesi gerektiğini ifade ediyor. “Yalnızca demografik göstergelere odaklanan değil, aileyi koruyan, değerleri yaşatan kalıcı politikalar geliştirmek mecburiyetindeyiz” diyerek, 2026-2035 dönemini “Aile ve Nüfus 10 Yılı” olarak ilan ettiklerini aktarıyor. Bu on yıl içerisinde aileyi merkez alan adımlar atmayı hedeflediklerini söylüyor.