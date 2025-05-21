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Cumhurbaşkanı Erdoğan Budapeşte’de Zirveye Katıldı

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ZİRVE MACARİSTAN’DA GERÇEKLEŞTİ

Türk Devletleri Teşkilatı Gayriresmi Zirvesi, geçtiğimiz günlerde Macaristan’ın Budapeşte kentinde yapıldı. Zirveye katılmak amacıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bu şehre gitti. Macaristan Başbakanı Victor Orban tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ardından zirvede kısa bir konuşma yaptı.

Zirvede, Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere katılımcı liderler önemli mesajlar iletti. Zirve sonrası, liderler arasında ikili görüşmelere de yer verildi. Bu görüşmeler kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Orban ile basına kapalı bir toplantı gerçekleştirdi.

Zirveye katılım gösteren Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Macaristan Başbakanı Victor Orban, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Budapeşte’nin eşsiz manzarası önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

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