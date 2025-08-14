Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çerçioğlu’na destek verdi

AK PARTİ 24. KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ PROGRAMINDA ERDOĞAN’DAN AÇIKLAMALAR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti’nin 24. kuruluş yıl dönümü etkinliğinde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, “Aziz milletim, AK Parti ailesinin kıymetli mensupları, dava arkadaşlarım, saygı değer hanımefendiler sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum.” dedi ve “81 ilimizdeki vatandaşlarımızın her birine selamlarımı gönderiyorum. AK Parti ailesinin her bir ferdine şükranlarımı takdim ediyorum.” ifadeleriyle konuşmasına başladı.

AK PARTİ’NİN YENİ ÜYELERİNE SALDIRANLARA CEVAP

Erdoğan, “24’üncü yaşımızı kutladığımız bu günde AK Parti ailesini yeni katılımlarla daha da büyütüyoruz.” diyerek, yeni katılan üyeler için hoş geldin dileklerinde bulundu. Ayrıca, “AK Parti ailesinin yeni üyelerine saldıranlara hadi oradan diyorum.” şeklinde bir mesaj verdi. Eleştirilerine devam eden Erdoğan, “Pisliğin üzerine oturmuşlar, sağa sola pislik atmaya çalışıyorlar.” diyerek rakiplerini hedef aldı.

SİYASETİN DEĞİL, PSİKYATRİ BİLİMİNİN KONUSU

Erdoğan, CHP Genel Başkanı’nın durumu için “Artık siyasetin değil psikiyatri biliminin konusu haline gelmektedir.” ifadesini kullandı. “Medya ve sosyal medyadaki tetikçileriyle itibar suikastı düzenleyenlerin zorbalıklarına asla boyun eğmeyeceğiz.” diyerek partisinin kararlılığını vurguladı.

MEMLEKETİM DİYEN HERKES BİZİM TABİİ ÜYEMİZDİR

Erdoğan, “Önce memleketim diyen herkes bizim tabii üyemizdir.” diyerek, AK Parti’nin geniş ve kucaklayıcı yapısını dile getirdi. “AK Parti bugün düne göre daha güçlüdür, inşallah yarın da daha güçlü olacaktır.” vurgusunu yaptı.

AK PARTİ AİLESİ’NİN BÜYÜK HİKÁYESİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti’nin Türkiye’nin en büyük, en kuşatıcı ve en renkli ailesi olduğunu söyledi. “24 yıl önce Türk siyasetine bir güneş misali doğdu.” diyen Erdoğan, partinin kuruluşunun tarihini hatırlattı ve “Bu yolculukta refikimiz aziz milletimizdi.” ifadeleriyle halkla olan bağına işaret etti. Ayrıca, yolculukları boyunca karşılaştıkları zorlukları da dile getirdi.

YATIRIMLAR VE BAŞARILAR

Yatırımlar hakkında bilgi veren Erdoğan, sağlığa, spora, adalete ve sosyal hizmetlere milyarlarca lira harcama yaptıklarını belirtti. “İhracatımızı, Temmuz ayında yıllık bazda 270 milyar dolara çıkardık.” diyerek ekonomik başarıların altını çizdi. “Elde ettiğimiz bütün başarıların sahibi aziz milletimizdir.” vurgusunu yaparak, halkın desteğine teşekkür etti.

KÜLTÜREL VE SOSYAL HİZMETLERDE GÜÇLÜ ADIMLAR

Erdoğan, “Bugün, 2,9 milyon vatandaşımızın ayağına evde sağlık hizmeti götürüyoruz.” diyerek sosyal hizmetlere verdikleri önemi ifade etti. Türk siyasetinde önemli adımlar attıklarını ve “Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.” sözleriyle geleceğe dair umutlarını dile getirdi.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

Erdoğan, “Cumhur İttifakı olarak yürüttüğümüz Terörsüz Türkiye sürecinde kısa sürede çok önemli mesafe alındı.” ifadesini kullandı. “Bu yapıcı atmosferin korunmasını temenni ediyoruz.” diyerek diğer partilere diyalog çağrısı yaptı.

DÜNYADA YENİ BİR DENKLEM KURULMAKTA

Erdoğan, “Bölgemizde yeni bir oyun sahnelenirken, dünyada yeni bir denklem kurulmaktadır.” diyerek, Türkiye’ye karşı yürütülen politikaları eleştirdi. “Ülkemize içeride zayıflatıp dışarıda hırpalamayı amaçlayan bu girişimleri boşa çıkarıyoruz.” diyerek, Türkiye’nin kararlılığını vurguladı.