Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Anayasa Açıklaması Yapıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan dönüşünde uçakta gazetecilere açıklamalarda bulundu. Burcu Kaya’nın aktardığına göre, Budapeşte’de Macaristan Başbakanı Viktor Orban’ın ev sahipliğinde Türk Devletleri Teşkilatı Gayriresmi Zirvesi’ne katıldıklarını hatırlatan Erdoğan, “Gerek zirvemiz gerekse yapılan temaslar oldukça faydalı ve verimli geçti.” ifadelerini kullandı.

TÜRK DEVLETLERİ TEŞKİLATI’NA DAİR GÖRÜŞLER

Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı’nın ilk zirvesinin 2011 yılında Kazakistan’da yapıldığını belirtip, “Teşkilatımız, küresel istikrarsızlık döneminde arabuluculuk ve çatışmaları önleme konularında barış ve istikrara katkıda bulunan bir kuruluş haline geldi.” şeklinde konuştu. Dört ülke ile olan ticaret hacminin son beş yılda yüzde 40 oranında arttığını vurgulayarak, “Bugün gelinen noktada yaklaşık 80 milyar dolarlık bir hacme ulaştığımızı gözlemliyoruz.” dedi. Zirve kapsamında iş birliğini derinleştirecek adımların tartışıldığını kaydetti.

Gazetecilerin Macaristan ile Türk Devletleri Teşkilatı’nın ilişkileri hakkında sorusuna yanıt veren Erdoğan, “Macaristan ile köklü dostluğumuz var ve yakın iş birliği içerisindeyiz.” diye belirtti. Macaristan’ın AB üyesi olmasının Teşkilat için zenginlik olduğunu ifade eden Erdoğan, “İlişkilerimizin güçlenmesi Türkiye-Macaristan dayanışmasının devamını sağlayacak.” dedi. Hayvancılık gibi çeşitli alanlarda iş birliği yapıldığını ve bu iş birliklerini daha da ileri taşımak için kararlı olduklarını vurguladı.

TERÖRLE MÜCADELE ve SÜREÇ

Cumhurbaşkanına yöneltilen terörle mücadele konusundaki soruya ise Erdoğan, Türkiye’nin terör sorunu ile ilgili sürece değinerek, “Terörsüz bir Türkiye bırakacağımız en önemli miras olacaktır.” dedi. Terör örgütünün silah bırakma kararının umut verici olduğunu ve ne kadar acı yaşandığını ifade etti. Diyarbakır annelerinin durumu hakkında, “Anneler evlatlarıyla kucaklaşacaklar.” vurgusunu yaptı.

YENİ ANAYASA GEREKLİLİĞİ

Yeni bir anayasanın gerekliliği hakkında soruya Erdoğan, “Türkiye, sivil, demokratik ve özgürlükçü bir anayasaya ihtiyaç duyuyor.” diye yanıt verdi. Eski anayasanın darbeciler tarafından yazılmış olmasının sıkıntılar doğurduğunu belirtti. “Artık darbe anayasası ile ilerleyemeyiz, sivil bir anayasa oluşturmalıyız.” dedi.

GAZZE ve ULUSLARARASI İLİŞKİLER

Gazze’deki insani krizi değerlendiren Erdoğan, “Burası sadece bir insani kriz değil, aynı zamanda uluslararası sistemin samimiyet sınavıdır.” diye konuştu. Türkiye’nin bölgede insan onurunun yanında yer alacağını, Gazze’ye insani yardımların ulaşması için çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

EKONOMİ ve REEL SEKTÖR

Türkiye ekonomisinin güzel gelişmeler yaşadığını belirten Erdoğan, Kredi Garanti Fonunun önemine değindi. Reel sektörün desteklenmesi için yeni adımlar atmayı düşündüklerini, enflasyonda düşüş yaşandığını ve bunun olumlu etkilerinin görüleceğini ifade etti. Ekonomi alanında bağımsızlık sağlama çabalarının devam ettiğini vurguladı.