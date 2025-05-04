Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan CHP’ye Sert Tepki

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün gerçekleştirdiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ziyaretinin dönüş yolunda, uçakta gazetecilere açıklamalarda bulundu. Uçaktaki NTV Genel Yayın Yönetmeni Nermin Yurteri, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mesajlarını canlı yayında aktardı.

CUMHURİYET YERLEŞKESİ AÇILDI

Ziyareti sırasında Türkiye tarafından inşaatı tamamlanan Cumhuriyet Yerleşkesi’nin açılışına dikkat çeken Erdoğan, “Yerleşkemizin son etabı olan Yüksek Mahkeme ve Millet Kütüphanesi’nin inşasına başladık. İnşallah onları da kısa sürede hizmete alacağız.” dedi.

TEKNOFEST KKTC’DE

Bu yıl KKTC’de ilk kez düzenlenen TEKNOFEST 2025’i ziyaret eden Erdoğan, teknoloji yarışmalarına 22 farklı ülkeden yaklaşık 50 bin gencin katıldığını belirtti. Erdoğan, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Akdeniz’in eğitim, bilim ve teknoloji üssü haline gelmesi yolunda öncü adımlara vesile olacak, Kıbrıs Türk halkının değerli gençlerine de yeni ufuklar açacaktır.” şeklinde konuştu.

SIRRI SÜREYYA ÖNDER’İN VEFATI

Ziyareti sırasında TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in vefat haberini aldığını dile getiren Erdoğan, “Sayın Önder’e bu vesileyle Cenab-ı Allah’tan rahmet; acılı ailesine, sevenlerine ve seçmenlerine bir kez daha sabırlar diliyorum.” ifadesini kullandı.

Gazetecilerin Erdoğan’a yönelttiği sorular arasında TEKNOFEST ile ilgili de düşünceler yer aldı. Erdoğan, bu tür organizasyonların önemli bir bilinç ve şuur iklimi oluşturduğuna dikkat çekerek, “TEKNOFEST bir şov, veyahut da bir alelade organizasyon değil. Anadolu gençlerinin güçlü sesi, Kıbrıs Türk gençliğinin sesiyle hamdolsun burada birleşti.” dedi. Döneminde yapılan dönüşümle Türkiye’nin savunma sanayiinde büyük mesafe katettiğinin altını çizen Erdoğan, “Şunu çok açık net söylemek durumundayım; TEKNOFEST gençliğinin yöneteceği Türkiye, bugünkünden çok daha ileride olacaktır.” ifadelerini kullandı.

KIBRIS’TAKİ TARTIŞMALAR

Cumhurbaşkanı, Kıbrıs’taki Türkleri hedef alan kişilerin bulunmasına yönelik olarak da değerlendirmelerde bulundu. “Kıbrıs’ta barış dilini bozan, gelecek nesilleri de tehlikeye atan her açıklamayı şiddetle kınıyorum.” diyen Erdoğan, Kıbrıs Türklerinin haklı davalarını desteklemeye devam edeceklerini vurguladı.

İSRAİL’İN SALDIRILARI

Gazze’ye insani yardım götüren bir gemiye saldırı olmasını da değerlendiren Erdoğan, İsrail’in uluslararası hukuku çiğnediğine dikkat çekti. “İsrail, bombalarla, ağır silahlarla yenemediği Filistinlileri, gıdadan, ilaçtan mahrum bırakarak yenmeye çalışıyor.” dedi ve bu duruma karşı dünya ses vermek zorundadır vurgusunu ekledi.

SURİYE’DEKİ DURUM

Suriye’deki saldırıların bölgeyi istikrarsızlaştırma amacı taşıdığını belirten Erdoğan, “Biz komşumuz Suriye’nin yeni bir çatışma iklimine sürüklenmesine izin vermeyeceğiz.” şeklinde konuştu.

DEPREME HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Son dönemlerde yaşanan depremlerin önemine değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Deprem, ülkemizin gerçeğidir ve olacak depremleri durdurmak mümkün değildir.” dedi. Güçlü binalar inşa edilmesi gerektiğini belirten Erdoğan, “Kentsel dönüşüm meselesi, Türkiye için bir hayat-memat meselesidir.” diye ekledi.

CHP’NİN TAVRI

Cumhuriyet Halk Partisi’nde yaşanan çelişkili açıklamalar üzerine de değerlendirmeler yapan Erdoğan, “Bunların durumu maalesef böyle. Devamlı bu tür şeyleri söylüyorlar.” şeklinde konuşarak, CHP’nin içinde yaşanan karmaşayı eleştirdi.