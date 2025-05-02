Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan CHP’ye Tepki!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da gerçekleştirilen Uluslararası Yeşilay Federasyonu Forumu’nda açıklamalarda bulundu. Erdoğan, “Sanal dünyanın kaotik yapısı, bağımlılıkla mücadeleyi zorlaştırıyor. Eskiden ulaşılması güç olan bilgiler, şimdi yalnızca bir tık mesafede. İnternet ve sosyal medya içeriklerinin gençlerimizi, değerlerimizi, toplum yapımızı hedef aldığı günlerde ailelerimiz de dikkatli olmalı. Bazı konuların partisi, ideolojisi, kökeni, kimliği olmaz” şeklinde konuştu. Ayrıca, CHP’ye yönelik eleştirilerde bulunan Erdoğan, “Polisin üzerine otobüs süren şuursuz bir zihniyetten farklı davranmasını da beklemiyoruz” dedi.

ETKİNLİKLERİN FAYDASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, forumun 3 gün boyunca katılımcılara faydalar getirmesini diledi. Yeşilay’ın tarihine değinerek, “Yeşilay, 5 Mart 1920’de doktor Mazhar Osman ve 19 arkadaşının bir araya gelmesiyle kuruldu. Bağımlılıklarla mücadelede sinsi oyunları bozan Yeşilay, 120 şubesi ve 105 danışmanlık merkezi ile Türkiye’nin dört bir yanında hizmet veriyor. 105 yıllık tarihi boyunca sivil toplum alanında önemli roller üstlendi. Şu anda çalışmalarını büyük bir özveriyle sürdüren Yeşilay’ı tebrik ediyor, kurucularını rahmetle anıyorum” ifadelerini kullandı.

BAĞIMLILIKLA MÜCADELEDE AİLELERİN ROLÜ

Erdoğan, ailelerin bağımlılıkla mücadeledeki önemine vurgu yaparak, “Sanal dünya bağımlılığını artırıyor. 6-10 yaş grubu çocukların günlük internet kullanımı 1 saati aşıyor. Aileler, sanal bahis ve benzeri bağımlılıklara karşı dikkatli olmalı. LGBT gibi sapkın akınlar yeni kuşakları zehirlemesin diyorsak, bu mücadeleyi hep birlikte omuz omuza vermek mecburiyetindeyiz” dedi.

ALKOL SORUNU VE MUHALEFET ELEŞTİRİSİ

Cumhurbaşkanı, bağımlılıkla mücadelede siyasi görüş ayrılıklarını bir kenara bırakmanın gerektiğini belirtti. “Alkol tüketimi teşvik ediliyor. 28 Şubat döneminde alkol tüketmediği için insanlar fişlendi. ‘Milli içkimiz ayrandır’ dediğim için acımasızca eleştirildim. Sigarayla mücadeleyi savunduğumuz için hedef alındık. Sosyal tesisleri, neredeyse meyhaneye çevirdiler” şeklinde eleştirilerde bulundu.

POLİS ZİHNİYETİ ÜZERİNE ELEŞTİRİLER

Erdoğan, CHP’nin iktidarına yönelik suçlamalarda bulunarak, “Bir tarafı ‘Bedava yapacağız’ dedikleri suyun fiyatını 10 kat artırırken, diğer tarafı alkollü içki fiyatlarını indirmekten bahsediyor. Polisin üzerine otobüs süren bir zihniyetten farklı bir tavır beklemiyoruz. Bağımlılıkla ve insan sağlığına zarar veren her şeyle mücadele etmeye devam edeceğiz” dedi.