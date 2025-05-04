Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan CHP’ye Tepki: “İşi, Polisin Üzerine Otobüs Sürmeye Kadar Vardırdılar.”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki günki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ziyaretinin dönüş yolunda uçağında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, uçakta bulunan NTV Genel Yayın Yönetmeni Nermin Yurteri aracılığıyla yaptığı açıklamalarda, önemli mesajlar verdi.

CUMHURİYET YERLEŞKESİ’NE YENİ ADIM

Bu ziyaretin önemli bir parçası olarak, Türkiye tarafından üç yıl içinde tamamlanan Cumhuriyet Yerleşkesi’nin açılışını yaptıklarını belirten Erdoğan, “Yerleşkemizin son etabı olan Yüksek Mahkeme ve Millet Kütüphanesi’nin inşasına başladık. İnşallah onları da kısa sürede hizmete alacağız.” dedi.

TEKNOFEST KKTC’DE YENİ BİR DÖNEM

Erdoğan, bu yıl ilk kez KKTC’de düzenlenen TEKNOFEST 2025’i de ziyaret etti ve etkinliğe 22 farklı ülkeden yaklaşık 50 bin gencin katıldığını aktardı. “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Akdeniz’in eğitim, bilim ve teknoloji üssü haline gelmesi yolunda öncü adımlara vesile olacak, Kıbrıs Türk halkının değerli gençlerine de yeni ufuklar açacaktır.” diyen Erdoğan, burada Kıbrıs Türk’ü kardeşlerimle bir araya geldiğini belirtti.

SIRRI SÜREYYA ÖNDER’İN VEFATI ÜZÜNTÜ VERDİ

Ziyareti esnasında TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder’in vefat haberini aldığını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Sayın Önder’e bu vesileyle Cenab-ı Allah’tan rahmet; acılı ailesine, sevenlerine ve seçmenlerine bir kez daha sabırlar diliyorum.” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sorulan birkaç soru ve verdiği cevaplar ile TEKNOFEST hakkında beklentilerini dile getirdi. “TEKNOFEST bir şov, bir alelade organizasyon değil. Bu, bir bilincin, bir davanın, bir şuur ikliminin ete kemiğe bürünmüş halidir.” diyerek etkinliğin önemine vurgu yaptı.

KIBRIS’TA BARIŞIN SÜRDÜRÜLMESİ GEREKEN BİR KONU

Kıbrıs halkından bahseden Erdoğan, “Kıbrıs’ta barış dilini bozan, gelecek nesilleri de tehlikeye atan her açıklamayı şiddetle kınıyorum.” diyerek, Türkiye’nin ve KKTC’nin menfaatlerini göz önünde bulundurarak hareket edeceklerini belirtti. Ayrıca, terör yoluna başvuranların daha güçlü bir Türkiye ile karşılaşacağını ifade etti.

İSRAİL’İN SALDIRILARINA TEPKİ

Gazze’ye insani yardım götüren bir gemiye yapılan saldırıyı kınayan Erdoğan, “İsrail, uluslararası hukukun önündeki en büyük tehlikedir.” dedi. “Dünya İsrail’den büyüktür. Bu ‘sessizlik sarmalı’ artık son bulmalıdır.” şeklinde konuştu.

İSRAİL’İN SURİYE’DEKİ PROVOKASYONLARI

İsrail’in Suriye’ye yönelik saldırılarının barış ve huzuru tehdit eden adımlar olduğunu vurgulayan Erdoğan, Türkiye’nin Suriye’deki gelişmeleri yakından takip ettiğini belirtti. “Biz, komşumuz Suriye’nin yeni bir çatışma iklimine sürüklenmesine izin vermeyeceğiz.” ifadelerini kullandı.

DEPREME HAZIRLIK ADIMLARI

Türkiye’de depreme karşı hazırlıkların önemine de değinen Cumhurbaşkanı, “Deprem, ülkemizin gerçeğidir ve olacak depremleri durdurmak mümkün değildir.” dedi. Kentsel dönüşümün hayat-memat meselesi olduğunu ifade eden Erdoğan, bu konudaki çalışmaların devam edeceğini belirtti.

CHP’NİN PROVOKASYONLARI

Cumhuriyet Halk Partisi yöneticilerine yönelik sert eleştirilerde bulunan Erdoğan, “Siyasi hırsları ve saplantıları CHP’li yöneticileri esir almış durumda.” diyerek çağrıda bulundu. CHP’nin hakaret ve provokasyonlarına yönelik milletin dikkatini çekti.

Erdoğan, CHP’nin kararsız tavırlarına da değinerek, “Bu çelişkiler yumağını doğuran ana unsur CHP yönetiminin kendi akıllarıyla hareket etmemeleridir.” dedi. “Biz CHP’nin düştüğü bu bataklıkla ilgilenmiyor, işimize bakıyoruz.” diyerek sözlerini sonlandırdı.