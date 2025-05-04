Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan CHP’ye Tepki: İşi Polisin Üzerine Otobüs Sürmeye Kadar Vardırdılar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden (KKTC) dönüş yolunda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Uçaktaki NTV Genel Yayın Yönetmeni Nermin Yurteri, Erdoğan’ın açıklamalarını canlı yayında aktardı.

CUMHURİYET YERLEŞKESİ’NİN AÇILIŞI

Ziyareti sırasında Türkiye tarafından inşaatı 3 yıl içinde tamamlanan Cumhuriyet Yerleşkesi’nin açılışını yaptıklarını aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yerleşkemizin son etabı olan Yüksek Mahkeme ve Millet Kütüphanesi’nin inşasına başladık. İnşallah onları da kısa sürede hizmete alacağız.” dedi.

TEKNOFEST KKTC’DE DÜZENLENDİ

Bu yıl ilk kez KKTC’de düzenlenen TEKNOFEST 2025’i de ziyaret eden Erdoğan, etkinliğe 22 farklı ülkeden yaklaşık 50 bin gencin katıldığını ifade etti. Erdoğan, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Akdeniz’in eğitim, bilim ve teknoloji üssü haline gelmesi yolunda öncü adımlar atıyoruz. Ziyaretim vesilesiyle Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar ve Kıbrıs Türkü kardeşlerimizle bir araya geldik.” şeklinde konuştu.

SIRRI SÜREYYA ÖNDER’İN VEFAT HABERİ

Ziyareti esnasında, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in vefatını öğrendiğini belirten Erdoğan, “Sayın Önder’e bu vesileyle Cenab-ı Allah’tan rahmet; acılı ailesine, sevenlerine ve seçmenlerine bir kez daha sabırlar diliyorum.” dedi.

Erdoğan’a yöneltilen sorulardan biri TEKNOFEST’te Kıbrıs gazilerinin bulunmasıydı. Erdoğan, “TEKNOFEST bir bilincin, bir davanın, bir şuur ikliminin ete kemiğe bürünmüş halidir.” diye yanıtladı. Kıbrıs gazilerini anarak, Türkiye’nin savunma sanayindeki ilerlemeleri vurguladı.

KIBRIS’TA BARIŞ VE GÜVENLİK

Cumhurbaşkanı, Kıbrıs’ta barışı bozan her açıklamayı kınadığını belirterek, geçmişte barış ve huzur için Türkiye’nin üzerine düşen her şeyi yaptığını söyledi. “Ada’nın huzurunu bozan yaklaşımlara müsaade etmeyiz.” diyen Erdoğan, terör yoluna başvuranlara karşı daha güçlü bir Türkiye’nin karşısında olacaklarını vurguladı.

İSRAİL’İN AGRESİF POLİTİKALARI

Erdoğan, Gazze’ye insani yardım götüren gemiye yapılan saldırıyı kınayarak, “İsrail, uluslararası hukukun önündeki en büyük tehlikedir. Bu saldırı haydutluktur, korsanlıktır.” dedi. Ayrıca, İsrail’in eylemlerinin cezasız kalmayacağını belirterek, “Dünya İsrail’den büyüktür.” ifadelerini kullandı.

İSRAİL’İN SURİYE POLİTİKALARI

Suriye’deki İsrail saldırılarına dikkat çeken Erdoğan, bu durumun Türkiye için de tehdit oluşturduğunu ifade etti. “Suriye’de yeni bir çatışma ortamı oluşturmaya çalışıyorlar.” diyen Cumhurbaşkanı, Türkiye’nin İsrail ile ticari ilişkilerini kesmesinin sebebini de açıkladı.

DEPREM HAZIRLIKLARI

Son yaşanan depremler sonrası depremle ilgili alınacak önlemleri değerlendiren Erdoğan, “Deprem bir gerçektir ve kayıpları sonlandırmak mümkündür.” dedi. Kentsel dönüşümün Türkiye için hayat-memat meselesi olduğunu vurguladı.

POLİSE YÖNELİK SALDIRILAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) yöneticilerinin polise yönelik saldırılarını kınadı. “Bu konu artık siyasetin değil, yargının konusu haline gelmiştir.” dedi. Ayrıca, CHP’nin içindeki kararsızlığı ve çelişkileri eleştirerek, “Durumları hiç iyi değil.” ifadelerini kullandı.

Erdoğan, CHP’nin çıkmazlarının kendi samimiyetsizliklerinden kaynaklandığını belirterek, “Biz CHP’nin düştüğü bu bataklıkla ilgilenmiyor, işimize bakıyoruz.” diye ekledi.