“Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Ekonomi Açıklamaları”

GÜNDEMİ BELİRLEYEN TOPLANTI

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında Beştepe’de toplandı. Toplantı 2 saat 10 dakika sürdü. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, önemli açıklamalarda bulunmak üzere kameraların karşısına geçti.

ENFLASYONDA DÜŞÜŞ DEVAM EDECEK

Cumhurbaşkanı, ekonomiye dair önemli mesajlar vererek enflasyonun düşüş eğiliminin süreceğini belirtti. “Fahiş fiyat köpüğü belli başlı sektörlerde ortadan kalktı, kalkıyor, bunun devamı gelecek. Vatandaşımızın helal lokmasına göz dikenlere göz açtırmayacağız” şeklinde konuştu. Erdoğan, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası’nın 51. genel kurulunda iş dünyasıyla yapılan buluşmalara da değinerek, “Ekonomimizin temel göstergelerinde iyileşme kesintisiz bir şekilde devam ediyor,” ifadelerini kullandı. Ayrıca, “Avrupa ve ABD dahil tüm dünyayla birlikte ülkemizin baş ağrısı olan enflasyonda düşüş başladı. İnşallah bunun devamı gelecek” dedi.

ENFLASYONDAN NEMALANAN KESİMLER VAR

Cumhurbaşkanı, Türkiye’de enflasyondan nemalanan kesimlerin bulunduğuna dikkat çekti. “Üretmeden, riske girmeden paralarına konforlu bir alanda para katmaya alışmışlar,” diye belirtti. Koronavirüs salgınının ve 6 Şubat depremlerinin, ekonomiyi olumsuz etkilediğini vurgulayan Erdoğan, uzmanların yalan, yanlış ve manipülatif haberlerle milletin moralini bozmaya çalıştığını kaydetti. Ayrıca, Merkez Bankası’nın rezervinin artmasının bu kesimlerin eleştirilerini artırdığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletin hükümete ve ekonomi politikalarına güven duyduğunu ve “Bu aziz ve fedakâr millete hayal kırıklılığı yaşatmamakta kararlıyız,” dedi. İş çevreleri, piyasa aktörleri ve ihracatçılarla yakın bir istişare içinde süreci yöneteceklerini belirten Erdoğan, “İş dünyamızdan gelen makul talepleri karşılamak görevimizdir,” ifadesini kullandı.