Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Galatasaray’a Tebrik

GALATASARAY’IN ŞAMPİYONLUĞU KESİNLEŞTİ

Galatasaray, sezonu 89 puanla tamamlayarak ligin bitmesine iki hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Sarı-kırmızılı ekip, en yakın rakibi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 8’e çıkararak şampiyonluğu elde etti.

CUMHURBAŞKANI’NDAN TEBRİK MESAJI

Galatasaray’ın şampiyonluğunun kesinleşmesi üzerine bir kutlama da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan geldi. Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “2024-2025 Süper Lig Şampiyonu olan Galatasaray futbol takımını, teknik heyetini ve tüm Galatasaray Spor Kulübü camiasını yürekten tebrik ediyorum.” ifadelerini kullandı.