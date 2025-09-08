Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan gençlere müjde! Destek 250 bin lira oldu

KABİNE TOPLANTISI SONRASI AÇIKLAMALAR

Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısının ardından kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Çelik Kubbe, Sinop ve Malatya’daki yatırımlar, Gazze ile ‘Terörsüz Türkiye’ süreci üzerine dikkat çeken değerlendirmeler yapan Erdoğan, konuşmasını gençlere yaptığı müjdeler ile noktaladı.

GENÇLER İÇİN MÜJDELER

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Gençlerimizi sevindirecek iki önemli müjdeyi burada paylaşmak istiyorum” diyerek, Aile ve Gençlik Fonu aracılığıyla yuva kuracak gençlere verdikleri desteği artırdıklarını belirtti. 2026 Ocak itibariyle çiftlerin her ikisinin de 18-25 yaş aralığında bulunmaları durumunda kredi tutarının 250 bin liraya, diğer durumlarda ise 200 bin liraya yükseleceğini ifade etti. Ayrıca, 48 ay içinde çocuk sahibi olan genç çiftlerin, talepleri halinde her çocuk için geri ödemelerini 12 ay erteleyebileceklerini de aktardı.

Üniversite öğrencilerinin barınma ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yeni adımlar atıldığını vurgulayan Erdoğan, Türkiye’nin yurt kalitesi, erişilebilirliği ve maliyet açısından dünyada ilk sıralarda yer aldığını söyledi. KYK yatak kapasitesinin 182 bin olduğu ve yaz döneminde yapılan yeni yurtlarla birlikte rekor kırarak 1 milyonu aştığı bilgisini paylaştı.

GÜVENLE EV SAHİPLİĞİ

Bu yıl 1 milyon üniversiteli gence yurtlarda güvenli bir ev sahipliği yapacaklarını dile getiren Erdoğan, bunun gençler için hayırlı olmasını diliyor. Ayrıca, yeni eğitim, öğretim ve akademik yılının tüm öğrenci, öğretmenler ve veliler için hayırlara vesile olmasını temenni etti.