Ekonomi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan gençlere müjde! Evlilik desteği 250.000 TL’ye çıktı

cumhurbaskani-erdogan-dan-genclere-mujde-evlilik-destegi-250-000-tl-ye-cikti

KABİNE TOPLANTISI SONRASI ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısından sonra kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, günlük yoğun konuları değerlendirdi. Çelik Kubbe ile ilgili olarak, Sinop ve Malatya’daki yatırımları ve Gazze’deki gelişmeleri gündeme getiren Erdoğan, “Terörsüz Türkiye” süreci hakkında da önemli detaylar paylaştı. Konuşmasını gençlere yönelik müjde ile sonlandırdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Gençlerimizi sevindirecek iki önemli müjdeyi burada paylaşmak istiyorum” diyerek başladığı açıklamasında, Aile ve Gençlik Fonu aracılığıyla yuva kuracak gençlere verdikleri desteğin miktarını artıracaklarını ifade etti. 2026 Ocak itibarıyla, 18-25 yaş aralığındaki çiftlerin kredi tutarını 250 bin liraya, diğer gruplardaki çiftler için ise 200 bin liraya çıkaracaklarını belirtti. Ayrıca, 48 ay içerisinde çocuk sahibi olan genç çiftler için her çocuk başına geri ödemelerde 12 ay ertelemeyi sağlayacaklarını duyurdu.

BARINMA İHTİYAÇLARINA YENİ ADIMLAR

Üniversiteli gençlerin barınma ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla alınan yeni tedbirleri de aktaran Erdoğan, yurt kalitesi ve maliyetleriyle dünyada en üst sıralarda yer aldıklarını vurguladı. KYK’nın şu anki yatak kapasitesinin 182 bin olduğunu, bu yaz döneminde tamamlanan yeni yurtlarla birlikte bunun rekor sayıya ulaşarak 1 milyonu geçtiğini açıkladı.

GÜVENLE YURTTA KALACAKLAR

Cumhurbaşkanı, “Bu sene 1 milyon üniversiteli gencimize yurtlarımızda inşallah güvenle ev sahipliği yapacağız” diyerek durumu değerlendirdi. Yeni eğitim, öğretim ve akademik yılının tüm öğrenci, öğretmenler ve veliler için hayırlı olmasını diledi.

ÖNEMLİ

Gündem

İzmir’deki Saldırıya Yayın Yasağı Getirildi

İzmir'de iki polis memurunun şehit olduğu silahlı saldırı sonrası RTÜK'ten yayın yasağı kararı alındı.
Spor

Fenerbahçe’de Yeni Hoca Yabancı Olacak

Fenerbahçe'de yeni teknik direktör konusunda yönetici Hamdi Akın'dan beklenen açıklama yapıldı. Taraftarlar ve spor camiası bu habere odaklandı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.