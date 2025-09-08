Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan gençlere müjde! Evlilik desteği 250.000 TL’ye çıktı

KABİNE TOPLANTISI SONRASI ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısından sonra kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, günlük yoğun konuları değerlendirdi. Çelik Kubbe ile ilgili olarak, Sinop ve Malatya’daki yatırımları ve Gazze’deki gelişmeleri gündeme getiren Erdoğan, “Terörsüz Türkiye” süreci hakkında da önemli detaylar paylaştı. Konuşmasını gençlere yönelik müjde ile sonlandırdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Gençlerimizi sevindirecek iki önemli müjdeyi burada paylaşmak istiyorum” diyerek başladığı açıklamasında, Aile ve Gençlik Fonu aracılığıyla yuva kuracak gençlere verdikleri desteğin miktarını artıracaklarını ifade etti. 2026 Ocak itibarıyla, 18-25 yaş aralığındaki çiftlerin kredi tutarını 250 bin liraya, diğer gruplardaki çiftler için ise 200 bin liraya çıkaracaklarını belirtti. Ayrıca, 48 ay içerisinde çocuk sahibi olan genç çiftler için her çocuk başına geri ödemelerde 12 ay ertelemeyi sağlayacaklarını duyurdu.

BARINMA İHTİYAÇLARINA YENİ ADIMLAR

Üniversiteli gençlerin barınma ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla alınan yeni tedbirleri de aktaran Erdoğan, yurt kalitesi ve maliyetleriyle dünyada en üst sıralarda yer aldıklarını vurguladı. KYK’nın şu anki yatak kapasitesinin 182 bin olduğunu, bu yaz döneminde tamamlanan yeni yurtlarla birlikte bunun rekor sayıya ulaşarak 1 milyonu geçtiğini açıkladı.

GÜVENLE YURTTA KALACAKLAR

Cumhurbaşkanı, “Bu sene 1 milyon üniversiteli gencimize yurtlarımızda inşallah güvenle ev sahipliği yapacağız” diyerek durumu değerlendirdi. Yeni eğitim, öğretim ve akademik yılının tüm öğrenci, öğretmenler ve veliler için hayırlı olmasını diledi.