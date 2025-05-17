Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Muhalefete Lozan Tepkisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu Altıncı Zirvesi’ne katılmak amacıyla Tiran’dan dönüş yolunda gazetecilere açıklamalarda bulundu. Zirveye katılmak üzere Arnavutluk’un başkenti Tiran’a yaptıkları ziyareti tamamladığını ifade eden Erdoğan, “Yeni bir dünyada, yeni Avrupa” temasıyla Avrupa’nın karşılaştığı sorunları ele aldıklarını açıkladı. Erdoğan, ayrıca gündeme dair konulara da değinerek, terörsüz Türkiye süreci kapsamında Lozan ile ilgili gündeme gelen iddialara yanıt verdi.

DEVLETİN BİRLİĞİ TARTIŞILAMAZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefete yönelik eleştirilerde bulunarak “Devletin birliği tartışılmaz” dedi. “Ben hiçbir konuşmamda bu gelişmelerin Lozan’la ilişkisinin olup olmadığına dair bir ifade kullanmadım” diyerek, bu tür iddiaların asılsız olduğunu vurguladı. Terörsüz Türkiye hedefine odaklandıklarını belirten Erdoğan, “Bizim gündemimizde terörün tamamen devre dışı bırakılması var” diyerek, devletin birliğine ilişkin konuların tartışılmasına izin vermeyeceklerini ifade etti. Cumhur İttifakı’nın dayanışma içinde olduğunu da vurguladı.

TÜRKİYE’Yİ AVRUPA’NIN GELECEĞİNDEKİ ROLÜ

Erdoğan, Avrupa’nın güvenliği ve istikrarı için Türkiye’nin vazgeçilmez bir rolü olduğunu belirtti. Tiran Zirvesi’nde Türkiye’nin bu kapsamda nasıl bir katkı sağladığını aktardığını ifade eden Erdoğan, “Rusya-Ukrayna savaşının sona ermesi için sürdürdüğümüz temaslara dair bilgi paylaştım” dedi. Ayrıca, Avrupa’da barış ve istikrarın sağlanması için Türkiye ile iş birliği yapılması gerektiğini vurguladı. Türkiye ile Avrupa arasındaki ilişkilerin güçlenmesi için ön yargıların geride bırakılması gerektiğini belirten Erdoğan, “Aksi halde Avrupa’nın dönüşümünü başaramayız” diye konuştu.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör örgütü PKK’nın feshi ve silah bırakma kararına dair alınan önlemlerin dikkatlice takip edileceğini belirtti. “Silahların tamamen bırakılması ve illegalitenin terk edilmesi şart” diyen Erdoğan, terörün Türkiye’nin gündeminden çıkmasıyla yeni bir dönemin başlayacağını ifade etti. Huzur ortamının sağlanmasıyla birlikte bölgedeki ekonomik canlanmanın da mümkün olacağını dile getirdi.

BAROŞ MÜZAKERELERİ ÖNEMİ

Türkiye’nin barış arayışında aktif rol oynamaya devam edeceğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, barış müzakerelerinin başlaması gerektiğine dikkat çekti. “Barış müzakereleri başlamalı, bu fırsat kaçırılmamalıdır” diyerek, savaşın sonlanması için tüm tarafların diyalog kanallarını açık tutmaları gerektiğini vurguladı.

GAZZE’DEKİ İNSANLIK DRAMI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze’deki insani krize de dikkat çekerek, gıda yardımlarının sürekli yapıldığını ifade etti. Tel Aviv yönetimini eleştirerek, “Gazze’deki İsrail saldırganlığı durmalı” dedi. Kalıcı barış için iki devletli çözümün gerekliliğini savunarak, “Daha fazla yıkımla, bombayla, ölümle varılacak bir yer yok” ifadesini kullandı.

TÜRKİYE-ABD ORTAKLIĞI

ABD ile ilişkilerin önemine değinen Erdoğan, Türkiye’nin gelecek dönemde savunma alanında herhangi bir kısıtlama olmaması gerektiğini belirtti. “Stratejik ortaklığımızın ruhuna aykırı olan engellerin kaldırılması en büyük beklentimizdir” diyerek, iki taraf arasındaki iş birliğinin her anlamda güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Türkiye-ABD ortaklığının bölgesel ve global istikrar için hayati bir öneme sahip olduğunu belirten Erdoğan, bu bağlamda yapıcı diyalogun sürdürülmesi gerektiğini ifade etti.