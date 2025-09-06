Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Muhtarlık Açıklaması

300 BİNİNCİ AFET KONUTU TÖRENİ DÜZENLENDİ

Malatya’da 300 bininci afet konutu kura çekimi ve tamamlanan yatırımların toplu açılış töreni yapıldı. Törende önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gündemdeki “muhtarlıkların kapatılması” iddialarına da değindi. Erdoğan, “Muhtarlıkların kapanması diye bir şey söz konusu değil.” ifadelerini kullandı.

ÜLKEYE HİZMET VE YATIRIMLAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bizim gündemimizde sadece ülkeye hizmet var. Sizi güvenli yuvalarınıza kavuşturmak var. Malatya ile diğer vilayetlerin hak ettiği yatırımlara kavuşması var. Terör belasından ebediyen kurtarmak var.” dedi. Ayrıca, artan saldırılar hakkında da, “Menzile yaklaştıkça saldırıların dozu da artmaya başladı.” şeklinde konuştu.

İLERLEYEN SÜRECİ YAVAŞLATMAK

Sözlerini sürdüren Erdoğan, terör örgütünün Suriye’deki uzantılarına da vurgu yaptı. “Hedefleri belli, o da ilerleyen süreci yavaşlatmak.” diyen Erdoğan, Türkiye’nin bu tuzağa düşmeyeceğinin altını çizdi. “Yetti. Savaş ve terör baronları emellerine ulaşamayacak.” ifadeleri dikkat çekti.

ANA MUHALEFETİN DURUMU

Cumhurbaşkanı, Türkiye’nin önünde yeni kapılar açılacağını ve şehitleri, gazileri rahatsız edecek adımlar atılmayacağını belirtti. “Ana muhalefetin içler acısı halini sizler de görüyorsunuz.” diyerek muhalefetin tutumuna eleştiri getirdi.

CHP’LİLERİN DAVRANIŞLARI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP’li belediyelere de eleştiriler yöneltti. “Halkın parasını talan eden bir avuç belediye vurguncusu.” olarak nitelendirdiği muhalefet, Bay Kemal diye tanımladığı lideri üzerinden de eleştirdi. “Al birini vur ötekine. CHP’lileri Bizans oyunlarıyla baş başa bırakıyoruz.” ifadelerini kullanarak Türkiye için mücadele etmeye devam edeceklerini söyledi. Malatyalılara yatırımlarının hayırlı olmasını diledi.