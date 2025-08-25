Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Önemli Açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi’nin 954’üncü yıl dönümü vesilesiyle Bitlis Ahlat’a gelerek etkinliklere katıldı. Bu kapsamda, kabine toplantısı da Ahlat’ta gerçekleştirildi. Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde saat 16.55’te başlayan toplantı, kısa süre önce sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine sonrası önemli açıklamalar yaptı ve etkinlikteki duygularını paylaştı.

MİLLETİMİZE ANADOLU’NUN KAPILARINI AÇAN ZAFERİN ANISINDAYIZ

Erdoğan, 954. yıl dönümünü anarken, “Milletimize Anadolu’nun kapılarını açan büyük zaferin yıl dönümünde aziz şehitlerimizin manevi huzurunda bulunmanın heyecanını yaşıyoruz,” dedi. Konuşmasında, “Canları pahasına Anadolu’yu bize ebedi vatan kılan şühedayı kemali edeple yad ediyorum,” şeklinde ifadeler kullandı. Ayrıca, trafik kazasında vefat eden Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun’u da unutmadan rahmetle andı. Ahlatlı vatandaşlara teşekkür eden Erdoğan, bu müstesna günde kendilerini bağrına basan herkese duyduğu minneti yineledi.

AHLAT’IN KALKINMASINA ÖNCÜLÜK EDİYORUZ

Cumhurbaşkanı, Ahlat’ın hızla hak ettiği yere geldiğini sözlerine ekledi. Okçular Vakfı’nın çabaları sayesinde Ahlat ve Malazgirt’e olan ilgilerin arttığını vurguladı. Geçen yıl kabinenin Ankara dışındaki ilk toplantısının Ahlat’ta gerçekleştirildiğini hatırlatarak, bu yıl da ekonomideki güncel gelişmeleri ve Gazze’deki durumu ele aldıklarını belirtti. İsrail’in Gazze’deki hastaneye düzenlediği saldırıların sonucunda yaşanan kayıplara da dikkat çekti.

Erdoğan, “Son iki buçuk yıldır uyguladığımız makroekonomik istikrar ve reform programı stres testlerini başarıyla geçmektedir,” diyerek ekonominin olumlu gidişatına işaret etti. Operasyon sonrasında muhalefetin sabotaj girişimlerinin başarısız olduğuna dikkat çekerken, Merkez Bankası rezervlerimizin 176,5 milyar dolara ulaştığını söyledi. Enflasyondaki düşüşün 14 aydır aralıksız devam ettiğinin altını çizen Erdoğan, Türkiye’nin ihracatta yeni rekorlar kırdığını dile getirdi.

İşsizlik oranının son 26 aydır yüzde 8,6 seviyesinde olduğunu belirten Erdoğan, bu durumun ekonomi programının meyvelerini topladığımızı gösterdiğini söyledi. Sanayi üretim endeksinin de sonuçlarının olumlu olduğunu ve birçok alanda ilerleme kaydedildiğini belirtti. 2026 yılını bir reform yılı olarak gördüklerini, bunun için hazırlıkların hızla sürdüğünü ifade etti. Eylül ayının ilk haftasında kamuoyuna üç yıllık vizyonları ile hazırlanan orta vadeli programı paylaşacaklarının müjdesini verdi. Özellikle fahiş fiyatlarla mücadele edeceklerini de hatırlatarak, ekonomik istikrarı sağlamak için kararlılık gösterileceğini ve siyasi fırsatçılara fırsat vermeyeceklerini belirtti.