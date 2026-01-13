Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Suriye’de Barış Vurgusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün yapılan AK Parti MYK toplantısında Suriye’nin kuzeyindeki çatışmalara dair dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Erdoğan’ın iletilerini NTV Ankara Muhabiri Ahmet Örsoğlu canlı yayında aktardı. Cumhurbaşkanı, olası tehditlere karşı alınan tüm önlemleri detaylandırdı.

YPG’NİN TEMİZLENMESİNE VURGU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Halep’in YPG unsurlarından arındırılmasının Suriye’de barış ve huzurun sağlanması açısından önemli bir kazanım olduğuna dikkat çekerek, “Türk, Kürt ve Araplar arasında kardeşliğin bozulmasına izin veremeyiz.” ifadelerini kullandı. Erdoğan ayrıca, terör örgütünün geçerliliği olmayan taleplerine karşı Suriye hükümetinin kapsayıcı bir tutum sergilediğine vurgu yaptı.

10 MART MUTABAKATI UYARISI

Cumhurbaşkanı, Suriye yönetimi ile Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasında imzalanan 10 Mart Mutabakatı’na da dikkat çekerek, “Halep’teki olaylar 10 Mart Mutabakatı’nın uygulanması doğrultusunda tarihi bir fırsat sundu.” dedi.

HALEP’TE KONTROL SAĞLANDI

Suriye’nin Halep kent merkezindeki askeri operasyonlar başarıyla tamamlandı. Suriye ordusu, terör örgütü YPG/SDG unsurlarının sıkıştığı son bölge olan Şeyh Maksud’un da kurtarıldığını duyurdu. Bu kapsamda, terör örgütü mensupları tahliye uzlaşması çerçevesinde otobüslerle kentten çıkarıldı.

ÇATIŞMALARIN NEDENİ VE GELİŞMELER

2025’te SDG ve Şam yönetimi, SDG unsurlarının devlet kurumlarına entegrasyonu hususunda anlaşma sağlamıştı. Ancak yıl sona ermeden bu entegrasyon gerçekleşmedi ve SDG unsurları ile Şam yönetimi arasında yeniden çatışmalar patlak verdi. 6 Ocak’ta başlayan çatışmalar, Suriye ordusunun gerçekleştirdiği operasyonlarla büyüdü ve Halep’in SDG kontrolündeki Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahalleleri bu unsurlardan temizlendi. Suriye ordusu, çatışmalarda en az 30 kişinin yaşamını yitirdiği bilgisini paylaştı.