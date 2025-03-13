Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ‘Terörsüz Türkiye’ Mesajı

İFTAR PROGRAMINDA KONUŞMALAR

TBMM’de milletvekilleri ile düzenlenen iftar programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terörsüz bir Türkiye konusuna dikkat çekti. Siyasi parti ve milletvekillerine çağrıda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Gelin el ele verelim. Milletimizin bin yıllık kardeşliğine sokulan hançeri hep beraber çıkartalım.” dedi.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye hedefi için gerçekleştirilen çalışmalarda siyasi partilerin de destek vermesiyle önemli ilerlemeler kaydedildiğini belirtti. 27 Şubat tarihi itibarıyla, terörsüz Türkiye girişiminde kritik bir eşik aşılmıştır. Çalışmaların uzamadan, fitneye ve gerilime mahal vermeden sonuçlanacağına inandığını ifade eden Erdoğan, Türkiye’nin 40 yıllık terör belasını kökünden temizleme hedefinin açık olduğunu vurguladı. “Terör bitsin, acılar dinsin, kardeşliğimiz güçlensin, bu ülkede artık kan ve gözyaşı akmasın diyoruz” şeklinde konuştu.

ÇAĞRI VE MÜCADELE VURGUSU

Erdoğan, durumun her geçen gün güçlendiğini düşünen bazı güçlerin 40 yıllık terör belasının ortadan kaldırılmasını istemediğini belirtti. Sadece terörle değil, kirli odaklarla da yoğun bir mücadele yürütüldüğünü ifade etti. Tüm milletvekillerine, “Gelir el ele verelim. Türkiye düşmanlarını bir kez daha hüsrana uğratalım” şeklinde bir çağrıda bulundu.

RAMAZAN TEBRİĞİ VE BİRLİĞE VURGU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iftar programında Gazi Meclis’in çatısı altında görev yapan milletvekillerine selam gönderdi. Ramazan ayının hayırlarla dolu olmasını dilediğini belirten Erdoğan, iftarların 85 milyonun birliğinin ve beraberliğinin sembollerinden biri olduğunu düşündüğünü belirtti. Siyasetin ülke ve millete hizmet yarışı olduğunu vurgulayan Erdoğan, “Hizmet yolu uzun ve meşakkatli bir yoldur” dedi.

MUHALEFETİN ROLÜ

Cumhurbaşkanı, muhalefetin eleştirilerinin önemine de değinerek, “Muhalefet yapıcı eleştirileriyle yürütmenin tamamlayıcı unsurudur” şeklinde bir yorumda bulundu. Muhalefet sırasında milletvekillerinin pozitif katkılarına kulak tıkamadıklarını ifade eden Erdoğan, her alanda kararlı ve cesur adımlarla milletin beklentilerini karşılamaya çalıştıklarını söyledi. Siyasi tartışmalara takılmadan ortak bir zemin oluşturma çabası içinde olduklarını belirtti.