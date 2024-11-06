“Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Trump’a Kutlama”

TARİHİ ZAFER AÇIKLAMASI

ABD’de yapılan başkanlık seçimlerinde yeniden zafer kazanan Donald Trump, bu durumu tarihi bir zafer olarak tanımladı. Seçim sonuçlarının ardından dünya genelinden liderler, Trump’ı tebrik ederken, Cumhurbaşkanı Erdoğan da ilk açıklamasını yaptı.

ERDOĞAN’IN MESAJI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD’nin 47. başkanı olarak seçilen Donald Trump’a “dostum” diyerek hitap edip, “Amerika Birleşik Devletleri’nde yapılan başkanlık seçimini büyük bir mücadelenin ardından kazanarak yeniden ABD Başkanı seçilen dostum Donald Trump’ı tebrik ediyorum.” dedi. Erdoğan, mesajında, “Amerikan halkının seçimiyle başlayacak olan bu yeni dönemde, Türkiye-ABD ilişkilerinin güçlenmesini, Filistin meselesi ve Rusya-Ukrayna savaşı başta olmak üzere bölgesel ve küresel çapta yaşanan krizlerin, savaşların son bulmasını temenni ediyor; daha adil bir dünya için daha fazla çaba sarf edileceğine inanıyorum.” ifadelerine de yer verdi. Ayrıca Erdoğan, seçimlerin dost ve müttefik ABD halkı ile tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diledi.