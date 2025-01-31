Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Yangın ve Tedbir Açıklaması

AK PARTİ KONGRESİ ANTALYA’DA GERÇEKLEŞTİ

AK Parti, il kongreleri sürecini devam ettiriyor. Bugün Antalya İl Kongresi gerçekleştirildi. Antalya’daki kongreye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı ve burada bir konuşma yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bolu Kartalkaya’da meydana gelen yangın felaketinin bir daha yaşanmaması için gereken tüm adımların atılacağını duyurdu. “Uygulamayla ilgili bir eksiklik varsa merkezi idare, yerel yönetim demeden tüm tedbirleri alarak mutlaka gidereceğiz.” ifadesini kullanan Erdoğan, turizmcilere de sorumluluklarını yerine getirme çağrısında bulundu.

HESAP SORULACAK, SORUMLULUKLAR BELİRLENECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu olayda sorumluluğu olan kimsenin gözünün yaşına bakmayacak, kimin ihmali veya kusuru varsa hepsinden tek tek hesap sorulmasını temin edeceğiz.” şeklinde konuştu. Erdoğan, ayrıca ekonomi ve terörle mücadele konularına da değindi. “Güvenliğimiz bakımından hayati öneme sahip güneyimizdeki gelişmeleri izliyor ve kendi hamlelerimizi planlıyoruz.” diyen Erdoğan, hayat pahalılığıyla mücadele için kararlı bir ekonomi programı uygulayacaklarını aktardı.

CHP’YE YÖNELİK SERT ELEŞTİRİLER

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel’e yönelik eleştirilerini de dile getiren Erdoğan, “Özel oturduğu koltuğun hakkını veremedi. Bay Kemal’in gösterdiği sarı kart dengesini bozdu. Sayın Özel’i muhatap alsak bize yazık, muhatap almasak millete yazık.” ifadelerini kullandı. Erdoğan, CHP içindeki koltuk kavgasını dikkate almadıklarını belirtirken, bu tür çekişmelerin ülkenin bekasını ilgilendirdiğinde sessiz kalamayacaklarını söyledi.

2028 VE 2029 SEÇİMLERİ İÇİN HAZIRLIK VURGUSU

Cumhurbaşkanı, Antalya’da yapılan kongreyle birlikte 2028 cumhurbaşkanı ve milletvekilliği ile 2029 mahalli idareler seçimleri için derhal çalışmalara başlanmasını istedi. “Zaman su gibi akıp gidiyor. Önümüzde üç yıllık bir zaman dilimi var. Bu süreyi en iyi şekilde değerlendirmemiz lazım. Bizim boşa geçirecek vaktimiz yok.” şeklinde konuştu.

TURİZMDE HEDEFLER AŞILDI

TÜİK tarafından açıklanan 2024 yılına ait turizm rakamlarına göre hedeflerin aşılması dikkat çekti. Erdoğan, “Turist sayısı 62,3 milyon kişi, turizm gelirlerimiz ise 61,1 milyar dolar oldu.” diye belirtti.

KARTALKAYA TRAJEDİSİ İÇİN TEDBİRLER ALINACAK

Cumhurbaşkanı, 78 can kaybına yol açan Kartalkaya’daki facianın bir daha yaşanmaması için gereken tüm önlemlerin alınacağını vurguladı. “Uygulamayla ilgili bir eksiklik varsa merkezi idare, yerel yönetim demeden tüm tedbirleri alarak mutlaka gidereceğiz.” dedi.

TERÖR VE EKONOMİ TAHKİM EDİLİYOR

Terörle mücadele ve ekonomi konularında da Erdoğan, “Güvenliğimiz bakımından hayati öneme sahip güneyimizdeki gelişmeleri izliyor ve kendi hamlelerimizi planlıyoruz.” şeklinde konuştu. Enflasyon düştükçe sabit gelirlilerin refah seviyesinin artırılacağını aktardı.

CHP ELEŞTİRİLERİ DEVAM EDİYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı’nın yaptığı hataları da eleştirerek, “Koltuğunu kaybedeceğini anladıkça etekleri tutuşmaya başladı.” sözlerini sarf etti. Özellikle parti içindeki çatışmaların Türkiye üzerindeki etkilerine dikkat çekti ve “Muhatap alsak bize yazık, almazsak millete yazık.” diyerek sert bir dille eleştirdi.