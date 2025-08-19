Cumhurbaşkanı Erdoğan, El País’de yazdı

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN İNSANİ YARDIM GÜNÜ MESAJI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Ağustos Dünya İnsani Yardım Günü vesilesiyle El Pais Gazetesi’nde bir yazı yazdı. Makalesinde, “Daha adil bir dünyayı inşa edeceğimize yürekten inanıyoruz.” ifadesini kullandı. Erdoğan, barış, güvenlik ve ortak refahın sağlanmasının; halklar arasında saygı, adalet ve samimiyete dayalı bir iş birliği anlayışıyla mümkün olduğunu belirtti. Türkiye ile İspanya’nın Akdeniz’in iki ucunda yer alan dost ülkeler olarak “aynı ideallere omuz verdiğini” söyledi.

TÜRKİYE-İSPANYA İKİLİ İLİŞKİLERİ

Erdoğan, Türkiye ile İspanya arasında ikili siyasi ilişkilerin yanı sıra, ekonomik, ticaret, enerji ve savunma alanlarında önemli bir ivme yakalandığını vurguladı. “İspanya ile yakaladığımız ivme, Avrupa-Akdeniz istikrarı açısından stratejik önem taşımaktadır.” dedi. İspanya’nın, Türkiye’nin NATO’daki en güvenilir müttefiklerinden biri olduğunu belirten Erdoğan, Adana’da konuşlu Patriot Hava Savunma Sistemi’nin bu güvenin en güçlü ifadesi olduğunu söyledi.

“Savaşlar, açlık, düzensiz göç ve iklim felaketleri bizleri, insanlık tarihinin en ağır imtihanıyla karşı karşıya bırakmıştır.” diyen Erdoğan, Dünya İnsani Yardım Günü’nde en acı gerçeğin 300 milyondan fazla insanın temel ihtiyaçlardan yoksun olması olduğunu vurguladı. “Bu tablo, insanlığın vicdanını sarsan, tüm dünyayı sorumluluğa çağıran bir hakikattir.” dedi. Türkiye’nin insani yardım geleneğiyle her coğrafyaya yardım eli uzattığını belirtti.

GAZZE’YE YARDIM FAALİYETLERİ

İsrail’in Gazze’de uyguladığı insanlık dışı kuşatmayı eleştiren Erdoğan, “Aç bırakma ve toplu cezalandırma politikaları sadece uluslararası hukuku değil, insanlığın vicdanını da ayaklar altına almaktadır.” dedi. 7 Ekim’den bu yana 61 binden fazla masumun hayatını kaybettiğini söyleyerek, “Türkiye, Gazze’ye bugüne kadar 101 bin tondan fazla insani yardım ulaştırmış, UNRWA’ya sağladığı destekle 40 milyon doları aşan bir seferberlik gerçekleştirmiştir.” dedi.

DAHA ADİL BİR DÜNYA İÇİN DAYANIŞMA

Erdoğan, insani yardımın engin bir empati ve insanlık bilincinden doğan en yüce diplomasi biçimi olduğunu belirtti. Türkiye ve İspanya’nın; evrensel değerlere bağlı iki dost ve güçlü müttefik olduklarını ifade etti. NATO çatısı altında yürütülen afet tatbikatları ve düzensiz göçmenlere yapılan yardımların bu kardeşliğin somut delilleri olduğunu söyledi. “İşte bu ortak idealler doğrultusunda el ele vererek, insanı ve insani değerleri merkeze alan daha adil bir dünyayı inşa edeceğimize yürekten inanıyoruz.” diyerek sözlerini sonlandırdı.