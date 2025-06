Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Eller Tetiklerden Çekilmeli”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail ile İran arasında sekiz gündür devam eden savaşa dair geri dönülmez noktaya gidildiği uyarısında bulundu. İstanbul’da gerçekleştirilen İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Forumu’nda yaptığı konuşmada, Gazze’de sivilleri hedef alan İsrail’in soykırımın birinci sorumlusu olduğunu belirtti. Ayrıca, katliamlara karşı sessiz kalanların da suç ortağı olduğunu dile getirdi. Erdoğan, “Netanyahu ve hükümeti hiçbir kural, ahlak ve sınır tanımadan aylardır işledikleri zulümler sebebiyle Hitler gibi çağımızın zalimlerinin yanına utançla yazdırmışlardır.” şeklinde konuştu.

İsrail-İran Savaşı: Geri Dönülmez Bir Noktaya Gidiliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, savaşla ilgili olarak, “Daha fazla sivil kayıplar olmadan, Avrupa ve Asya’yı yıllarca etkileyebilecek korkunç bir felaket yaşanmadan ellerin tetiklerden ve düğmelerden çekilmesi şarttır.” ifadesini kullandı. “İsrail üzerinde tesir sahibi güçler, Netanyahu’nun oyununa gelmemeli ve nüfuzlarını savaşın derinleşmesinden değil, tüm bölgemizde ateşkes ve sükunetin tesisinden yana kullanmalıdır.” dedi. Türkiye’nin bu yönde atılacak her adıma destek ve katkı vereceğini de anlattı.

İslam Dünyası Olarak Zorlu Bir Süreçten Geçiyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında, doğdukları toprakları kahramanca savunan Filistinli gençlere yürekten selam gönderdi. Gazze’deki direnişin sembolü olan cesur kadınları, yetimleri ve tüm Filistinli kardeşlerini selamlayarak, “İslam dünyası olarak zorlu bir süreçten geçiyoruz.” dedi. Son iki yıldır karşılaştıkları dramlar ve insanlık suçlarını da hatırlattı.

İsrail Sivilleri Katlediyor

Erdoğan, Gazze’de 21 aydır yaşanan durumun modern zamanların en utanç verici barbarlıklarından biri olduğunu söyledi. Yüzde 80’i enkaza dönüşen işgal altındaki topraklarda, “İsrail, tüm dünyanın gözleri önünde ahlaksız ve arsız bir şekilde sivilleri katlediyor.” açıklamasında bulundu. Ayrıca, insani yardım girişlerinin engellenip açlığın silah olarak kullanıldığını vurguladı.

Susanlar da Suça Ortak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze’deki soykırımın birinci sorumlusunun Netanyahu hükümeti olduğunu ifade etti. Ancak Netanyahu’nun katliamlarına ses çıkarmayanların da suça ortak olduklarını belirtti. “Soğuk betonlara sıra sıra dizilen o masum yavruların kanı, İsrail’in şımarıklığına susanların ellerine, yüzlerine, alınlarına bulaşmıştır.” dedi.

Ellerin Tetiklerden Çekilmesi Şart

Erdoğan, İran ile olan çatışmaların geri dönülmez bir noktaya doğru gittiğini kaydetti. “Artık bu haydutluk bir an önce son bulması gerekiyor.” diyerek, daha fazla sivil kayıpların yaşanmaması için her iki tarafın da elini tetiklerden çekmesinin şart olduğunu söyledi. Fabrikalara dönüşen savaşların sona ermesi adına Türkiye’nin de her samimi adıma destek vereceğini ifade etti.

Yaşasın Özgür Filistin Diyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, doğru, adil ve hakkaniyetli olanı savunmaktan imtina etmediklerini belirterek, “Bugün de yaşasın özgür Filistin diyoruz.” dedi. Mazlumların yanında durmaya devam edeceğini vurgulayan Erdoğan, barış, diplomasi, adalet ve hürriyet taleplerini yineledi.