Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyon, 44 Aydır Düşüyor

TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİ ÜZERİNE TOPLANTI

Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde 15.57’de başladı ve yaklaşık iki saat sürdü. Toplantıda, terör örgütünün silah bırakmasıyla gündeme gelen “Terörsüz Türkiye” hedefi çerçevesinde atılacak adımlar ve yeni dönemin yol haritası masaya yatırıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplantının ardından ekonomiye ilişkin önemli bilgiler verdi.

ENFLASYONDA DÜŞÜŞ VE EKONOMİK GELİŞMELER

Enflasyon, 14 aydır aralıksız düşüyor. Temmuz ayında yıllık ve gıda enflasyonu son 44 ayın en düşük seviyesine geriledi. Temel mallarda enflasyon %20,7’ye düştü ve kiralarda da azalma başladı. Deprem bölgesindeki çalışmalar tamamlandıkça konut arzına yönelik projeler hız kazanacak. Sanayi üretimi de iyi bir seyir izliyor. KOBİ tanımı üzerinde yapılan değişikliklerle daha fazla işletmenin desteklerden yararlanması sağlanıyor. Merkez Bankası rezervleri Mayıs’tan bu yana hızlı bir artış göstererek 169 milyar dolara ulaştı. Ana muhalefetin kışkırtmalarına rağmen kamu işçileriyle yürütülen görüşmeler uzlaşıyla sonuçlandı. “Önemli iyileştirmeler içeren protokolün hem kamu işçilerimize hem de çalışma hayatımıza hayırlı olmasını diliyorum.”

DEPREM İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balıkesir’deki 6,1 büyüklüğündeki deprem hakkında “Dün akşam saatlerinde Balıkesir Sındırgı ilçemizde meydana gelen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” dedi. “Enkazdan çıkarıldıktan sonra vefat eden bir vatandaşımıza Allah’tan rahmet, hastanelerde tedavileri süren 6 kardeşimize acil şifalar diliyorum.” Devletin tüm kurumlarının depremden etkilenen vatandaşların yanında olduğunu belirtti.

KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN ÖNEMİ

Erdoğan, kentsel dönüşümün sadece merkezi idarenin altından kalkabileceği bir yük olmadığını vurguladı. “Bu konuda artık bir mutabakat oluşmalı. İdeolojik önyargılar terk edilmeli. Herkes elini taşın altına koymaktan kaçmamalıdır.” diye ekledi.

ŞEHİTLERE SAYGI VE TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİ

15 yaşında şehit olan Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Ferhat Gedik’in şehadetlerinin 8. yıldönümü olduğunu belirtti. Şehitlerin “uğruna hayatlarını feda ettikleri mukaddes emanetlere sahip çıkmaya inşallah devam edeceğiz.” dedi. Ayrıca, terörsüz Türkiye hedefine ulaşmak için yapılan çalışmaların devam edeceğini belirtti.

MİLLİ DAYANIŞMA KOMİSYONU VE DESTEK

“Geçen hafta bu hedefe giden yolda anlamlı bir adım daha atıldı.” diyerek muhalefet partileriyle yapılan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun önemine dikkat çekti. Komisyonun kararlarının oy birliğiyle alınmasının umut verici bir gelişme olduğunu vurguladı.

GENEL KABİNE TOPLANTISI VE DEVAM EDEN ÇALIŞMALAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 11. yılını tamamladığını hatırlatarak, hizmet yolundaki başarıları için milletine minnettar olduğunu ifade etti. “Ülkemizin neresinde yaşarsa yaşasın, hizmetlerimizden istifade etmiş bir vatandaşımızın duası bizim için en büyük şereftir.” diye belirtti. Geçmişte önemli anlaşmalar yaparak işbirliklerini güçlendirdiklerini anlattı.

KAZAN KAZAN ÜZERİNE STRATEJİK İŞBİRLİKLERİ

Afrika ile olan ilişkilerde önemli ilerlemeler kaydedildiğini açıklayan Erdoğan, Ticaret hacminin 36,6 milyar dolara yükseleceğini belirtti. Türkiye’nin Afrika’daki yatırımlarının önemli ölçüde arttığını ifade etti.

FİLİSTİN VE GAZZE’YE DESTEK

Filistinle ilgili duruşlarının kararlı olduğunu belirtirken, “Bu konudaki kararlı duruşu Sayın Abbas’a ifade ettim.” dedi. Türkiye’nin Gazze’ye olan desteklerini artırmak için her türlü imkanı seferber ettiğini ekledi.

GÜNEY KAFKASYA’DA BARIŞ SÜRECİ

Güney Kafkasya’daki barış sürecinin desteklenmesi gerektiğini ve bu konuda Azerbaycan ile yapılan görüşmelerin önemini vurguladı. Aynı zamanda Ermenistan ile ilişkilerin de geliştirilmesi gerektiğini dile getirdi.

BÖLGESEL GÜVENLİK VE BARIŞ VİZYONU

Erdoğan, bölgedeki barış ve güvenliğin sağlanmasına yönelik mücadelelerini sürdüreceklerini belirtti. Ayrıca, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin güncel durumu ve yapılan toplantıların sonuçlarını aktardı.

EKONOMİK BİR ARAYA GELMELER

İş dünyası ile gerçekleştirdiği toplantılarda, ekonomik konularda iş birliğini artırma yönünde adımlar attıklarını ifade etti.

KÜLTÜREL MİRAS VE ARKEOLOJİ ÇALIŞMALARI

Arkeoloji Sempozyumu hakkında bilgi veren Erdoğan, Türkiye’nin kültürel mirasına sahip çıkma yönündeki çalışmalardan da bahsetti.

REKOR TURİZM GELİRLERİ

2025 yılının ilk 6 ayında turizm gelirlerinin rekor kırdığını vurguladı. Geçen yılın aynı dönemine göre gelen turist sayısında artış yaşandığını da belirtti.