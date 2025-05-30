Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faizsiz Ekonomi İhtiyacımız Var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Finans Merkezi’nde gerçekleştirilen “2. İstanbul Dünya İslam Ekonomisi Zirvesi”nde önemli açıklamalar yaptı. Ekonomiye dair kritik mesajlar veren Erdoğan, “Faize dayalı ekonomik nizamın değişmesi için mücadeleden geri durmayacağız” dedi. Hükümet olarak mevcut ekonomi programını hedeflere ulaşılıncaya kadar kararlılıkla uygulamaya devam ettiklerini vurguladı. Enflasyonda gözle görülür iyileşmeler sağladıklarını belirten Cumhurbaşkanı, Nisan ayında enflasyon oranlarının son 40 ayın en düşük seviyesine düştüğüne dikkat çekti. “Enflasyonu tek haneli seviyelere indireceğiz. Biz cumhuriyet tarihinin en düşük enflasyon ve faiz oranlarını yakalamış bir hükümetiz” ifadelerini kullandı.

İSLAM DÜNYASI ARASINDA İŞBİRLİĞİ

Cumhurbaşkanı, “İslam alemi olarak aramızdaki ticaret, yatırım, finans ve iş birliği imkanlarını en üst düzeye çıkarmamız gerekiyor. Aramızdaki ticaret fırsatları artmalı, İslam dünyası iş birliğini güçlendirmeli” diyerek iş birliğinin önemine vurgu yaptı. Çarpık ekonomik sistemlere karşı durduklarını söyleyen Erdoğan, faize dayalı ekonomik düzenin meşru olmadığını defalarca ifade etti. “Faizin ekonomide, üretimde, ticarette ve sosyal hayatta yol açtığı sorunlara dikkat çektim,” diyen Cumhurbaşkanı, faizsiz sistemi savunan muhalefetin de bu çabalarına katılmadığını belirtti.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİ

Türkiye’nin ticaret savaşları ve ekonomik zorluklar karşısında güçlü bir duruş sergilediğini dile getiren Erdoğan, “İyi gidiyoruz” ifadesini kullandı. Deprem bölgelerindeki yaraların sarıldığını, Suriye’nin ise istikrar yolunda ilerlediğini aktardı. Gazze’de ateşkes hedefine yönelik çabalarını sürdüren Cumhurbaşkanı, içerde Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda güçlü adımlarla ilerlediklerine dikkat çekti ve toplumun büyük bir kesiminin bu süreçte destek olduğunu vurguladı. “Kayıplarımız haricinde 2 trilyon dolara mal olan beladan kurtulmaya çok yakınız” dedi.

ENFLASYONLA MÜCADELE VE DESTEK PAKETLERİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki yılda önemli mesafeler katettiklerini ve ekonomi programını hedeflere ulaşıncaya dek uygulamaya kararlı olduklarını yineledi. Enflasyonda sağladıkları gelişmelere dikkat çeken Erdoğan, “Ekonomimizin çökmesini umuyorlar, muvaffak olamayacaklar” şeklinde konuştu. Yeni destek paketlerinin hayata geçirileceğini kaydeden Cumhurbaşkanı, İslami finansın etik, adil ve sürdürülebilir yaklaşımlarını detaylı bir şekilde incelenmesi gerektiğini belirtti.

EMEKLİ İKRAMİYELERİ

Son olarak, emeklilerin Kurban Bayramı ikramiyelerinin 4 bin lira olarak bayram öncesinde hesaplara yatacağı müjdesini verdi.