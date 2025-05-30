Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faizsiz Ekonomi Özlemimiz Var

ERDOĞAN, İSTANBUL DÜNYA İSLAM EKONOMİSİ ZİRVESİ’NDE KONUŞTU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “2. İstanbul Dünya İslam Ekonomisi Zirvesi”nde yaptığı konuşmada ekonomi ile ilgili önemli mesajlar verdi. Erdoğan, “Faize dayalı ekonomik nizamın değişmesi için mücadeleden geri durmayacağız.” ifadelerini kullandı ve hükümetin mevcut ekonomi programını hedeflerine ulaşılıncaya kadar uygulama kararlılığını vurguladı. Enflasyon konusunda önemli ilerlemeler kaydettiklerini belirten Cumhurbaşkanı, “Nisan ayında son 40 ayın en düşük seviyesine geriledi. Enflasyonu tek haneli seviyelere indireceğiz. Biz cumhuriyet tarihinin en düşük enflasyon ve faiz oranlarını yakalamış bir hükümetiz.” dedi.

İSLAM DÜNYASINDA TİCARET VE İŞ BİRLİĞİ VURGUSU

Erdoğan, İslam aleminin ticaret, yatırım, finans ve iş birliği imkanlarını artırması gerektiğini dile getirerek, “Aramızdaki ticaret imkanları çoğalmalı, İslam dünyası iş birliğini artırmalı.” şeklinde konuştu. Çarpık ekonomik sisteme itiraz ettiğini belirten Cumhurbaşkanı, faizin ekonomik sorunlara yol açtığını ve muhalefetin faizsiz sistemi savunmasından dolayı karşılarına dikildiğini söyledi. Faize dayalı sistemin değişimi konusunda kararlı olduklarını vurgulayan Erdoğan, “İtirazla yetinmeyecek alternatifleri üreteceğiz.” dedi.

TÜRKİYE’NİN GELECEĞİ VE TERÖRSÜZ HEDEF

Türkiye’nin ticaret savaşları ve uluslararası istikrarsızlık karşısında kararlılıkla ilerlediğini ifade eden Erdoğan, “Deprem bölgesinde yaralar sarılıyor. Komşumuz Suriye yavaş yavaş istikrara kavuşuyor.” diye belirtti. Türkiye’nin terörsüz bir ülke olma hedefinde toplumsal destek bulduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı, “40 yıl boyunca kayıplarımız haricinde 2 trilyon dolara mal olan beladan kurtulmaya çok yakınız.” dedi.

ENFLASYONUN DÜŞÜRÜLMESİ VE EKONOMİ DESTEĞİ

Erdoğan, ekonomi programında kaydedilen ilerlemeleri ve enflasyon hedeflerini aktardı. “Geride bıraktığımız iki yılda kayda değer mesafe aldığımız ekonomi programımızı hedeflerimize ulaşıncaya kadar uygulamakta kararlıyız.” diyerek, “Ekonomimizin çökmesini umuyorlar, muvaffak olamayacaklar.” ifadelerini kullandı. Ayrıca, emeklilere yönelik Kurban Bayramı ikramiyelerinin 4 bin lira olarak yarından itibaren ödeneceğini müjdeledi.