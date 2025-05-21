Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze’de halk cehennemi yaşıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk devletlerinin tarih ve medeniyetin kesişim noktasında Doğu’nun bilgeliğiyle Batı’nın dinamizmini bir araya getiren köklü bir mirasın taşıyıcıları olduğunu vurguladı. Erdoğan, Macaristan’da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Gayriresmi Zirvesi’ne katıldı. Konuşmasına, TDT’nin gayriresmi zirvesi sebebiyle Macaristan’ı ziyaret etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek başlayan Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban’a ‘nazik ev sahipliği nedeniyle’ teşekkür etti. Ayrıca, dönem başkanlığını yürüten Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov’a da başarı dileğinde bulundu.

ZİRVENİN ÖNEMİ VE STRATEJİK BAĞLANTILAR

Zirvenin ilk kez bir gözlemci ülkede düzenlenmesinin önemini belirten Erdoğan, “Teşkilatımızın bir zirvesini ilk defa gözlemci ülkede tertiplememiz Macaristan’a verdiğimiz önemin en açık göstergesidir” dedi. Türk devletlerinin, Doğu ile Batı’yı buluşturan stratejik bağlantının asli mimarlarından biri olacağına inandığını söyleyen Erdoğan, Macaristan’ın bu süreçteki katkısına büyük değer verdiklerini ifade etti. Macaristan temsilcilik ofisine İstanbul eski Başkonsolosu Balazs Hendrich’in atanmasının etkinliği artıracağına inandıklarını belirten Erdoğan, Macaristan’ın Türk Kültürü Teşkilatı’na (TÜRKSOY) gözlemci üye olarak katılımını teşvik ettiklerini de dile getirdi.

ZORLUKLAR VE HEDEFLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan, teşkilat olarak birçok zorluğun üstesinden geldiklerini kaydetti ve “Geriye doğru baktığımızda bugün parmakla gösterilen bir seviyedeyiz. Elbette önümüzde daha gidilecek çok mesafe var ama siz kardeşlerimle hedefe varacağımızdan hiçbir şüphe duymuyorum” dedi. Sekretaryanın ilave imkanlarla güçlendirilmesinin şart olduğunu söyleyen Erdoğan, “İlk aşamada sekretaryamızın bütçesinin iki katına çıkarılmasının faydalı ve gerekli olduğu kanaatindeyiz” diye ekledi. Ayrıca, kutladıkları Nevruz Bayramı’nın önemini hatırlatarak, 21 Mart’ın Türk Devletleri Teşkilatı Nevruz Anma ve Kutlama Günü olarak ilan edilmesinden memnun olacaklarını belirtti.

Doğu ile Batı arasında güvenli bir ulaşım hattı oluşturan ortak koridorun stratejik önemini vurgulayan Erdoğan, “Orta koridorun başarısı için teşkilat bünyesinde iş birliğine büyük önem veriyor, üye devletlerin desteğini bekliyoruz” açıklamasında bulundu. Özellikle geçmişte yaşanan trajedilerin, sınırların ötesini düşünmeleri gerektiğini hatırlattığını belirtti.

KÜRESEL SORUNLARA DEĞİNİŞ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze’de yaşanan insani felaketleri değerlendirerek, “Modern zamanların en şiddetli insani felaketinin yaşandığı Gazze’de sivil halk adeta cehennemi yaşıyor” dedi. Ayrıca, Rusya-Ukrayna Savaşı’nın küresel etkilerine atıfta bulunarak, taraflarla kapsamlı bir ateşkese ulaşma yönünde çabalarının süreceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk dünyası kültür elçisi Nobel ödüllü bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar’ın aralarında bulunmasından duyduğu mutluluğu belirtti. Sancar’a Türk dünyasında bilimsel çalışmalara katkılarından dolayı ödül verileceğini de duyurdu. Türk dünyası olarak tam dayanışma içinde ve karşılıklı saygı ile geleceğe yürüyeceklerine inandığını aktardı. Zirvede imzalanacak Budapeşte Deklarasyonu’nun tüm dost ve kardeş ülkelere hayırlı olmasını diledi.

Zirve kapsamında, Nobel Kimya Ödülü sahibi Prof. Dr. Aziz Sancar’a, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov tarafından Ali Şir Nevai Uluslararası Ödülü takdim edildi. Ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Sancar’ı kutladı.