Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze İnsani Çöküşte

GAZZE’DEKİ TRAJEDİYİ VURGULADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Al Jazeera’de yayımladığı makalede, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarına dikkat çekti. Saldırılara karşı duyduğu tepkiyi dile getirerek, “Gazze Şeridi’nde yaşanan trajedi, yalnızca dar coğrafyaya sıkışmış bir çatışma olarak değil insanlığın ortak vicdanını yaralayan ve her geçen gün derinleşen bir insani felaket olarak görülmelidir.” şeklinde konuştu. Gazze’deki insani durumun giderek kötüleştiğini vurgulayan Erdoğan, “İsrail’in aylardır sürdürdüğü bombardımanlar; kadınları, çocukları ve yaşlıları hedef alarak şehirleri yaşanmaz hâle getirmiştir.” dedi.

İNSANİ FELAKETE DİKKAT ÇEKTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze’de açlık, susuzluk ve salgın hastalık risklerinin olduğunu belirterek, “Açlık, susuzluk ve salgın hastalık riski, Gazze’yi topyekün bir insani çöküşe sürüklemektedir.” ifadesinde bulundu. Ayrıca, İsrail’in saldırılarında 61 binden fazla Filistinli’nin hayatını kaybettiğini hatırlatırken, “Bu tablo yalnızca savaşın değil sistematik bir yok etme politikasının da açık göstergesidir.” dedi.