Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze, İnsani Çöküşte

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN AÇIKLAMALARI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Al Jazeera’de yayımladığı makalede, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarına ilişkin duygularını ifade etti. Erdoğan, “Gazze Şeridi’nde yaşanan trajedi, yalnızca dar coğrafyaya sıkışmış bir çatışma olarak değil insanlığın ortak vicdanını yaralayan ve her geçen gün derinleşen bir insani felaket olarak görülmelidir.” sözleriyle durumu değerlendirdi. Gazze’deki insani krizin artış gösterdiğine dikkat çeken Erdoğan, “İsrail’in aylardır sürdürdüğü bombardımanlar; kadınları, çocukları ve yaşlıları hedef alarak şehirleri yaşanmaz hâle getirmiştir.” ifadelerini de kullandı.

İNSANİ FELAKETİN DERİNLENMESİ

Cumhurbaşkanı, Gazze’deki durumu “Açlık, susuzluk ve salgın hastalık riski, Gazze’yi topyekün bir insani çöküşe sürüklemektedir.” şeklinde açıklayarak, insani boyutuna vurgu yaptı. Ayrıca, İsrail saldırılarında “61 bini aşkın Filistinli’nin hayatını kaybettiğini” belirten Erdoğan, “Bu tablo yalnızca savaşın değil sistematik bir yok etme politikasının da açık göstergesidir.” diyerek durumu eleştirdi.