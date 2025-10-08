Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hamas ile İlişkimiz Sürekli Devam Ediyor

TÜRK DEVLETLERİ TEŞKİLATI ZİRVESİ’NDEN NOTLAR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan’daki Türk Devletleri Teşkilatı’nın 12. Zirvesi’nden dönüşünde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, Türk dünyasının kurumsal bütünleşmesi ve Gazze’deki barış çabaları dahil çeşitli konularda önemli ifadelere yer verdi. “Azerbaycan Devlet Başkanı Sayın İlham Aliyev’in ev sahipliğinde düzenlenen bu zirveyi tamamladık. 3 Ekim’de Türk Devletleri İşbirliği Günü’nü kutladık, Teşkilatımızın temeli olan Nahçıvan Antlaşması’nın 16. yılını geride bıraktık. Bu kuruluş, kısa bir süre içinde önemli mesafeler kat etti. Türk dünyasının ortak vizyonunu küresel ölçekte daha görünür kılmaya başladık.” dedi.

BÖLGESEL BARIŞ VE GÜVENLİK ÜZERİNE GÖRÜŞLER

Dış politika dâhil, çeşitli iş birliği konularını ele aldıklarını vurgulayan Erdoğan, “Zirvenin gündeminde, Türk Devletleri Teşkilatı’nın uluslararası aktör olma konumu güçlendirilmiş, ‘Türk Devletleri Teşkilatı Plus’ formatına geçiş kararlaştırılmıştır.” ifadesini kullandı. Savunma sanayii, enerji ve kritik mineraller alanında iş birliği yapılmasına yönelik Gebele Bildirisi’nde yer aldığını belirtti. Ayrıca, Gazze ve Suriye gibi öncelikli dış politika konularında ortak yaklaşımlar geliştirdiklerinin altını çizdi.

KUZEY KIBRIS’TA TEMSİLİYETİN ÖNEMİ

Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin teşkilatta en üst seviyede temsil edilmesine büyük önem verdiklerini, bu kapsamda gözlemci ülke sıfatıyla doğrudan temasların arttığını vurguladı. “Budapeşte zirvesinde olduğu gibi, Kıbrıs Türklerinin haklarının güvence altına alınması konusundaki dayanışmamızı dile getirdik.” dedi.

GÜVENLİK VE SAVUNMA ANLAŞMALARI ÜZERİNE

Bir gazetecinin, Türk Devletleri Teşkilatı’nda savunma ve güvenlik konularında daha ileri adımlar atılıp atılamayacağına dair sorusuna Erdoğan, “Türk Devletleri Teşkilatı artık yalnızca kültürel bir birliktelik değil, stratejik bir dayanışma platformudur.” yanıtını verdi. Ayrıca, “Her türlü duruma karşı hazırlıklıyız. İstihbarat, sınır güvenliği ve siber alanda çok boyutlu bir iş birliği yapmayı planlıyoruz.” sözlerini sarf etti.

GAZZE’DEKİ DURUM VE TÜRKİYE’NİN ROLÜ

Cumhurbaşkanı, Gazze’deki barış umudunun doğduğunu belirterek, “Türkiye, Filistin’in menfaatini korur ve Gazzeli mazlumların haklarını savunur.” ifadesini kullandı. İlave etti ki, “Hamas ile olan temaslarımız devam ediyor. En makul yolun ne olduğunu, Filistin’in geleceği için gerekenleri anlatmaya çalışıyoruz.”

SUMUD FİLOSU’NUN GETİRDİĞİ GELİŞMELER

Sumud Filosu’ndan geri getirilen Türk aktivistler konusuna da değinen Erdoğan, “Bu filo, İsrail’in Gazze’ye uyguladığı hukuksuz ablukanın görünür olmasını sağladı.” diyerek ülkenin küresel ölçekteki rolünü vurguladı.

SURİYE VE İSTİKRAR GÖRÜŞMELERİ

Suriye ile ilgili olarak, “Suriye’nin yeniden istikrarsızlığa sürüklenmesine izin vermeyeceğiz.” diyen Erdoğan, Türkiye’nin her türlü gelişmeyi yakından takip ettiğini belirtti. “Ortak tarih ve gelecek ruhuyla hareket edilirse birçok sorun çözülebilir.” diye ekledi.

AMERİKA İLE İLİŞKİLER VE F-35 SÜRECİ

Cumhurbaşkanı, Amerika ile olan ilişkilerde yeni bir dönemin başladığını vurgulayarak, “F-35 ve CAATSA yaptırımları konularında olumlu mesajlar aldık. Her iki konuyu da müzakere etmeye devam ediyoruz.” dedi. Ayrıca, Halk Bankası’na ilişkin, “Sorunun çözüme kavuştuğunu söylediler.” ifadesine yer verdi.

ÇOCUK HAKLARI VE YARGI PAKETİ

Son olarak, 11. Yargı Paketi ile 18 yaş altındaki çocukların suçla ilişkisini azaltmayı hedeflediklerini belirtti. “Devlet olarak bu konuda ciddi mücadele veriyoruz.” ifadesiyle devletin bu konudaki kararlılığını vurguladı.