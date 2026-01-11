Cumhurbaşkanı Erdoğan Hane İslam Eserleri Sergisi Açılışında Konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen Hane İslam Eserleri Sergisi’nin açılışına katıldı. Protokol üyeleriyle birlikte serginin açılış kurdelesini kesen Erdoğan, ardından sergiyi gezerek eserler hakkında detaylı bilgiler aldı. Açılış öncesinde bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İstanbul’daki vatandaşlarımızı ve imkanı olan herkesi sergimizi ziyaret etmeye davet ediyorum.” ifadelerini kullandı. İslam sanatlarının, hat ve tezhip gibi alanların sabır ve devamlılık gerektirdiğini vurgulayan Erdoğan, “Bu sanatların yaşatılması, özellikle günümüzde teknoloji ve dijital kültürün geleneksel sanatları tehdit ettiği zamanda büyük bir önem taşımaktadır. Sizler bu noktada büyük bir sorumluluk üstleniyorsunuz. Sanatla birlikte kemalat yolculuğunuzu devam ettiriyorsunuz.” şeklinde konuştu.

NESLİMİZİ ÇOĞALTMAMIZ GEREKİYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra sanatçılardan gelen soruları yanıtladı. Sanatçıların kendisine, “Sizi biz aile içi kimliklerinizden bir eş olarak, bir evlat olarak, bir dede olarak, bir baba olarak da biliyoruz. Siz hangisini daha çok seviyorsunuz?” sorusu yöneltildi. Erdoğan, “Her şeyden önce tabii dedeyim. Dokuz tane torunum var. Bu da benim için ayrı bir güzellik. Biliyorsunuz sürekli söylediğim bir söz var. En az üç çocuk diyorum. Bu, güçlü bir ailenin olmazsa olmazıdır. Neslimizi çoğaltmamız lazım.” yanıtını verdi. Ayrıca geçen yılın Aile Yılı olarak ilan edildiğini hatırlatan Erdoğan, “Şu anda gelişmeler iyi değil. En yakınlarımızla sohbet ederken, onların nüfus artışına karşı çıktığını görüyoruz ki bu durum bizi üzüyor. En dost bildiklerimiz bile nüfus artışına karşı çıkıyor. İnşallah Tophane-i Amire’deki buluşmamız, nüfus artışına yönelik yeni bir adım olur.” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin sanat konusunda dünya üzerindeki etkisi hakkında bir soru üzerine şu şekilde yanıt verdi: “Tophane-i Amire’nin hizmete girmesi bizim açımızdan gerçekten büyük bir öneme sahip. Bu tür eserler olmasaydı, böyle bir toplantı yapmamız mümkün olmayacaktı. Bu tür bir hizmetin varlığı, düzenlediğimiz toplantılara da olanak sağladı. Buradan kimler geçti? Buranın tarihi bizler için son derece önemlidir. Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak Kültür Yolu etkinliklerini de çok önemli görüyoruz. Bu eserin girişi ve çıktısı ile burada gerçekleştirilen tüm etkinliklerin ülkemizin geleceğine ilişkin önemli adımlar olduğunu düşünüyorum. Bu eserlerin ihmal edilmemesi gerekiyor; bunun hesabını vermemeliyiz. Bizim Süleymaniye’miz, Sultanahmet’imiz varsa, bunlar hala yaşamını sürdürüyor. Eğer bunlara gereken önemi vermezsek, kısa bir zaman içinde yok olmaya yüz tutacaklarını görebiliriz. Ancak 23 yıllık iktidarımız döneminde yaptığımız restorasyonlar ve inovasyonlar sayesinde bu eserleri ayakta tutuyoruz. Özellikle Sultanahmet ve Süleymaniye gibi değerlerimiz gelecek nesillere aktarılacak miraslardır.”

ESERLERİN SERGİLENMESİ ÜZERİNE

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisine hediye edilen ya da edindiği eserlerin tek bir çatı altında sergilenip sergilenmeyeceğiyle ilgili gelen bir soruya, “Bize hediye edilen tüm eserleri Kasımpaşa’da kurduğumuz bir müzede sergiliyoruz. Bu müzemizi yıl sonuna kadar tamamlamayı amaçlıyoruz. Orası, eski Kuzey Deniz Saha Komutanlığıydı ve biz bu alanın restorasyonunu tamamlamak üzereyiz. Orası önce harabe durumdaydı, şimdi ise muhteşem bir eser haline geliyor. Tüm bu eserleri, hatta daha önce hediye edilen hat, kitap ve diğer eserlerin hepsini burada sergileyeceğiz. Aynı zamanda orayı halka açarak herkesin istifade etmesini sağlayacağız.” şeklinde yanıtladı. Ayrıca, “Ben özellikle hat eserlerine düşkünüm. Cumhurbaşkanlığım dönemimde Kur’an-ı Kerim yazılması arzum vardı. Sağ olsun, bu eser yazıldı ve bizi mutlu etti. Bu da bizim dönemimizin bir eseri olacak.” dedi. Programının sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Anne ve babalara, Allah’ın emri olarak sevgili Habibinin sünnetine uygun bir hayat yaşamalarını tavsiye ediyorum.” dedi.