Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın BAE Ziyareti İlerleyen Tarihe Ertelendi

cumhurbaskani-erdogan-in-bae-ziyareti-ilerleyen-tarihe-ertelendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Birleşik Arap Emirlikleri’ne gerçekleştireceği ziyareti, Devlet Başkanı Al Nahyan’ın sağlık durumu nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

GÖRÜŞMEMİZDE DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI

İletişim Başkanlığı, Erdoğan’ın Al Nahyan ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesine dair bilgileri paylaştı. Yapılan açıklamada, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Al Nahyan’ın yaşadığı sağlık probleminden dolayı üzüntülerini belirtirken geçmiş olsun dileklerini ifade etti.” ifadesi yer aldı.

YENİ TARİH BELİRLENECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Al Nahyan’ın sağlık durumu nedeniyle Birleşik Arap Emirlikleri’ne yönelik ziyaretlerini ertelediğini, en uygun zamanda yeni bir tarih belirleneceğini belirtti.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Taksi Plakası Fiyatları Düşüşe Geçti Ve Vergi Sorunları Başladı

Taksi mali cihazının zorunlu hale gelmesiyle birlikte taksi plakası fiyatlarında önemli bir düşüş yaşandı.
Gündem

Araç Bagajındaki 30 Milyon Dolar Hırsızlığına 11 Gözaltı

İstanbul Bakırköy’deki bir lüks sitede gerçekleşen 30 milyon dolarlık hırsızlık olayıyla ilgili soruşturma devam ediyor; gözaltı sayısı 11’e ulaştı. Paranın sahibi Bilal Durmaz ifade verdi.
Gündem

Galatasaray Hazırlıklarını Tamamlarken Okan Buruk’tan Önemli Açıklamalar

Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, Juventus maçı öncesinde transfer gündemine dair önemli açıklamalar yaptı ve Inter'de oynayan Hakan Çalhanoğlu'nu hedef aldı.
Gündem

YÖK Başkanı Özvar Kontenjanları Azaltacak Programları Açıkladı

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Ankara'da düzenlenen Vakıf Üniversiteleri Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu.
Gündem

Zonguldak’ta Maden Ocağında Göçük: 3 İşçi Mahsur Kaldı

Zonguldak'taki bir maden ocağında gerçekleşen göçükte üç işçi mahsur kaldı. Kurtarma faaliyetleri devam ediyor.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.