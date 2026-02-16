Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın BAE Ziyareti İlerleyen Tarihe Ertelendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Birleşik Arap Emirlikleri’ne gerçekleştireceği ziyareti, Devlet Başkanı Al Nahyan’ın sağlık durumu nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

GÖRÜŞMEMİZDE DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI

İletişim Başkanlığı, Erdoğan’ın Al Nahyan ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesine dair bilgileri paylaştı. Yapılan açıklamada, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Al Nahyan’ın yaşadığı sağlık probleminden dolayı üzüntülerini belirtirken geçmiş olsun dileklerini ifade etti.” ifadesi yer aldı.

YENİ TARİH BELİRLENECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Al Nahyan’ın sağlık durumu nedeniyle Birleşik Arap Emirlikleri’ne yönelik ziyaretlerini ertelediğini, en uygun zamanda yeni bir tarih belirleneceğini belirtti.