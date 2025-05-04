Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın CHP’ye yüklendiği tepki

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) yaptığı ziyareti takiben uçaktaki gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, NTV Genel Yayın Yönetmeni Nermin Yurteri aracılığıyla canlı yayında önemli mesajlar verdi.

CUMHURİYET YERLEŞKESİ AÇILIŞI

Türkiye tarafından inşaatı tamamlanan Cumhuriyet Yerleşkesi’nin açılışının yapıldığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yerleşkemizin son etabı olan Yüksek Mahkeme ve Millet Kütüphanesi’nin inşasına başladık. İnşallah onları da kısa sürede hizmete alacağız.” ifadesini kullandı.

TEKNOFEST KKTC’DE

Bu yıl ilk kez KKTC’de düzenlenen TEKNOFEST 2025’i de ziyaret ettiğini söyleyen Erdoğan, teknoloji yarışmalarına katılan yaklaşık 50 bin gencin, 22 farklı ülkeden geldiğini aktardı. Erdoğan, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Akdeniz’in eğitim, bilim ve teknoloji üssü haline gelmesi yolunda öncü adımlara vesile olacak.” diye ekledi. Ayrıca Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Kıbrıs Türkü kardeşlerle bir araya geldiğini de belirtti.

SIRRI SÜREYYA ÖNDER’İN VEFATI

Ziyareti sırasında TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder’in vefat haberini aldığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Sayın Önder’e bu vesileyle Cenab-ı Allah’tan rahmet; acılı ailesine, sevenlerine ve seçmenlerine bir kez daha sabırlar diliyorum.” dedi. Gazetecilere ise TEKNOFEST’teki atmosferle ilgili hissettiklerini aktardı.

NE ZAMAN KAFİLELERLE GÖRDÜ?

Erdoğan, TEKNOFEST’in gençlere ilham veren bir etkinlik olduğunu, Anadolu gençlerinin ve Kıbrıs Türk gençlerinin birleştiğini vurgulayarak, Türkiye’nin savunma sanayisinin gelişimine de dikkat çekti. 1974 yılındaki durumla kıyas yaparak, “Bugün, o zamanların çok çok ötesinde bir Türkiye var.” dedi.

KIBRIS’TAKİ SORUNLAR VE İSRAİL’LE İLİŞKİLER

Erdoğan, Kıbrıs’la ilgili barış dilinin bozulmasına neden olan her açıklamayı şiddetle kınadığını belirtti. Suriye’deki duruma dair ise İsrail’in saldırılarını ve bu durumun söz konusu ülkedeki huzuru tehdit ettiğini ifade etti.

DEPREME HAZIRLIKLAR VE KENTSEL DÖNÜŞÜM

Türkiye’nin deprem gerçeğini göz önünde bulundurarak, kentsel dönüşümün bir hayat-memat meselesi olduğunu vurguladı. Sağlam yapılar inşa etmenin önemini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Depreme hazır şehirler, Türkiye’nin geleceğini kurtaracaktır.” şeklinde konuştu.

CHP’NİN POLİSE YAPTIĞI SALDIRILAR

CHP’nin parti yöneticilerinin Türk polislerine yönelik hakaretleri ve saldırıları hakkında değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, “Bu menfur eylem, siyasetin sınırlarını aşmıştır.” dedi. Ayrıca, CHP’nin iç karışıklık çıkarmak için provokatif eylemleri sürdürdüğünü ifade etti.

CHP’DEKİ ÇELİŞKİLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP’nin hatalarını ve kendi içindeki çelişkilerini gözler önüne sererek, “Bu durumu acınası bir durum olarak değerlendiriyorum.” dedi. CHP’nin kararsızlıklarının bu kaosun temeli olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin geleceği için sürekli çalıştıklarını ve millete olan hizmet çabalarını sürdüreceklerini vurguladı.