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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İstanbul Mesajları

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SEVGİ VE SAYGIYLA SELAMLAYIŞ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kıymetli yol ve dava arkadaşlarına hitap ederken, “sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle muhabbetle selamlıyorum” sözleri ile duygularını ifade ediyor.

İSTANBUL’UN GÜZELLİĞİ

Erdoğan, İstanbul’u tanımlarken “bir semtini sevmeye bir ömrün kafi gelmeyeceği güzel İstanbul” ifadesini kullanıyor. İstanbul’un eşsiz güzelliklerini vurgulayan Erdoğan, “Aziz İstanbul, toprağında sahabeler yatan asil İstanbul. Camileri ile surları ile, çeşmeleri ile, o eşsiz silueti ile muhteşem İstanbul” diyerek şehrin tarihi ve kültürel değerlerine dikkat çekiyor.

TÜRK VE İSLAM DÜNYASININ MERKEZİ

Cumhurbaşkanı, İstanbul’un önemini belirtirken, “Türk ve İslam dünyasının cazibe merkezi olan, sevdasına gönül verdiğimiz İstanbul” sözleriyle şehrin her iki topluluk için taşıdığı değeri vurguluyor. Sonunda ise “Seni bugün bir kez daha sevgi ile saygı ile selamlıyorum” diyerek İstanbul’a olan sevgisini ifade ediyor.

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