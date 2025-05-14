Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Katıldığı Görüşme Öne Çıktı

GÖRÜŞMENİN ÖNEMİ VE KATILIMCILAR

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile Riyad’da bir araya geldi. Bu önemli toplantıya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın videokonferans ile katılması, Türkiye’nin bölgesel diplomasi sahnesindeki etkisini bir kez daha gözler önüne serdi.

DÜNYA MEDYASI GÖRÜŞMEYİ takip EDİYOR

Görüşme sırasında ABD’nin Suriye’ye yönelik tüm yaptırımları kaldırma kararı açıklandı. Bu tarihi kararın, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talebi üzerine alındığı belirtilirken, görüşme dünya basınında geniş yankı buldu. İngiliz The Guardian gazetesi, Trump’ın Suudi Arabistan’daki toplantısına Erdoğan’ın çevrim içi katılımını vurgulayarak, “Erdoğan sayesinde Suriye’ye yeni bir başlangıç şansı tanındı” değerlendirmesini yaptı. Gazete, bu toplantının “aylar süren Türk ve Suudi diplomasisinin bir ürünü” olduğunu ifade etti.

ERDOĞAN’IN ULUSLARARASI ROLÜ

İngiliz Reuters haber ajansı, Erdoğan’ın Trump’ın Suriye’ye yönelik yaptırımları kaldırma kararını “tarihi önemde” olarak değerlendirdiğini aktardı. Ajans, Türkiye’nin bu konuda atılması gereken adımları desteklediğini ve Erdoğan’ın bu kararı özellikle vurguladığını belirtti. Bu görüşmenin bölgesel diplomasi açısından önemli bir dönemeç olduğu ifade edildi.

ABD İLE İLK TEMAS ÖNEMİ

ABD merkezli The Washington Post, Erdoğan’ın bu zirve ile “uluslararası arenada büyük dönüşünü” gerçekleştirdiğini belirtirken, Trump’ın görüşmesinde Erdoğan’ın ismini anarak “Suriye’ye ikinci bir şans verilmesini en çok talep eden liderlerden biri Erdoğan’dı” dediğini kaydetti.

YAPTIRIMLARIN KALDIRILMASINDA TÜRKİYE’NİN ROLÜ

Sırbistan haber ajansı Tanjug, Trump’ın Riyad’daki görüşmesini “25 yıl aradan sonra ABD ile Suriye arasında ilk temas” olarak yorumladı. Ayrıca, ABD’nin Suriye ile ilişkileri normalleştirme çabasında hem Türkiye’nin hem de Suudi Arabistan’ın etkisine dikkat çekildi. The Jerusalem Post ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Suriye’ye yönelik yaptırımların kaldırılmasındaki anahtar isim olduğunu belirtti.