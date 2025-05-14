Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Liderler Toplantısı Gündemde

ORTA DOĞU’NUN GELECEĞİNİ ŞEKİLLENDİREN GÖRÜŞME

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile Riyad’da bir araya geldi. Toplantıya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın videokonferans ile katılması, Ankara’nın bölgesel diplomasi sahnesindeki etkisini bir kez daha gözler önüne serdi.

DÜNYA BASINI GÖRÜŞMEYİ YAKINDAN TAKİP ETTİ

Bu önemli görüşmede, ABD’nin Suriye’ye yönelik tüm yaptırımları kaldırma kararı alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın isteği üzerine bu kararın gerçekleştiği tarih, dünya basınında da geniş yankı buldu. İngiliz basınından The Guardian, Trump’ın Suudi Arabistan’da Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile yaptığı tarihi görüşmeye dair haberinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın toplantıya çevrim içi katıldığına dikkat çekti. Gazete, Erdoğan’ın Suriye’nin uluslararası izolasyonunun sona erdirilmesi sürecine aktif katkı sunduğunu vurguladı.

SURİYE’YE YENİ BİR BAŞLANGIÇ FIRSATI

Haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talebi üzerine Trump’ın Suriye’ye yönelik yaptırımların kaldırılması kararının “tarihi önemde olduğu” ifadeleri yer aldı. Erdoğan’ın bu buluşmadaki varlığı, “Suriye’ye yeni bir başlangıç şansı tanıdığı” şeklinde değerlendirildi. The Guardian, bu toplantının “aylar süren Türk ve Suudi diplomasisinin bir ürünü” olduğunu belirtti ve görüşmenin Şam’ın uluslararası meşruiyet kazanma yolunda önemli bir eşik olduğunu yazdı.

ERDOĞAN’IN JEOPOLİTİK AĞIRLIĞI

İngiliz Reuters haber ajansı ise Erdoğan’ın Trump’ın Suriye’ye yönelik yaptırımları kaldırma kararını “tarihi önem” olarak nitelendirdi. Türkiye’nin uzun süredir bu yönde adım atılmasını desteklediğini ifade eden ajans, Erdoğan’ın bu kararın altını çizdiğini bildirdi. Bu görüşmenin, bölgesel diplomasi açısından dikkat çekici bir dönemeç olduğu ve Erdoğan’ın bölgesel liderlerle aynı masa etrafında oturmasının Türkiye’nin jeopolitik ağırlığını yeniden gösterdiği belirtildi.

KÜRESEL DÖNÜŞÜMÜN PLANI

ABD merkezli The Washington Post, Erdoğan’ın, bu zirveyle birlikte “uluslararası arenadaki büyük dönüşümünü” gerçekleştirdiğini ifade etti. Gazete, “Erdoğan, Suriye ve Ukrayna gibi iki büyük kriz başlığında oyunu kuran lider konumunda.” yorumunu yaptı. Haberde, Trump’ın Şara ile yaptığı görüşmede Erdoğan’ın ismini anarak, “Suriye’ye ikinci bir şans verilmesini en çok talep eden liderlerden biri Erdoğan’dı.” sözlerine yer verildi.

TÜRKİYE’NİN ROLÜNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Sırbistan haber ajansı Tanjug, Trump’ın Riyad’daki görüşmesini “25 yıl aradan sonra ABD ile Suriye arasında ilk temas” olarak yorumladı. Görüşmede Erdoğan’ın çevrim içi katılımı dikkat çekti ve ABD’nin Suriye ile ilişkileri normalleştirme adımında hem Türkiye’nin hem Suudi Arabistan’ın etkisinin önemli olduğu vurgulandı. The Jerusalem Post da, Suriye’ye yönelik yaptırımların kaldırılmasının anahtar isminin Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğunu belirtti ve Türkiye’nin bölgede artan etkisine dikkat çekti.