Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Liderler Toplantısı Söz Konusu

ORTA DOĞU’DA TARİHİ GÖRÜŞME

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile Riyad’da bir araya geldi. Toplantıya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın videokonferans ile katılması, Türkiye’nin bölgesel diplomasi sahnesindeki etkisini bir kez daha kanıtladı.

DÜNYA BASINI GÖZLEMLEDİ

Yapılan görüşmede, ABD’nin Suriye’ye yönelik tüm yaptırımları kaldırma kararı açıklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talebi üzerine alınan bu karar, dünya basınında geniş yankı buldu. The Guardian gazetesi, bu tarihi görüşmeye dikkat çekerek, Erdoğan’ın Suriye’nin uluslararası izolasyonunun sona ermesine katkı sağladığını vurguladı. Gazete, Erdoğan’ın talebi doğrultusunda Trump’ın Suriye’ye yönelik yaptırımları kaldırmasının “tarihi önemde” olduğunu belirtti. Bu buluşmanın, “Suriye’ye yeni bir başlangıç şansı tanıdığı” da ifade edildi.

TÜRKİYE’NİN JEOPOLİTİK AĞIRLIĞI

İngiliz Reuters ajansı ise, Erdoğan’ın Trump’ın Suriye’ye yönelik yaptırımları kaldırma kararını “tarihi önemde” nitelendirdiğini bildirdi. Türkiye’nin uzun süredir bu yönde adım atılmasını desteklediği, Erdoğan’ın kararın önemini özellikle vurguladığı aktarıldı. Bu görüşmenin bölgesel diplomasi açısından dikkat çekici bir dönemeç olduğuna dikkat çeken ajans, Erdoğan’ın bölgesel liderlerle aynı masa etrafında yer almasının Türkiye’nin jeopolitik ağırlığını yeniden gösterdiğini belirtti.

ULUSLAR ARASI ARENADAKİ DÖNÜŞÜM

ABD merkezli The Washington Post, Erdoğan’ın bu zirve ile uluslararası arenadaki büyük dönüşümünü gerçekleştirdiğini yazdı. Gazete, “Erdoğan, Suriye ve Ukrayna gibi iki büyük kriz başlığında oyunu kuran lider konumunda.” şeklinde yorum yaptı. Ayrıca, Erdoğan’ın Trump ile olan kişisel uyumuna vurgu yaparak, “İki liderin karşılıklı pragmatizmi, Türkiye’nin bölgedeki rolünü daha da pekiştiriyor.” ifadelerine yer verildi. Trump, Şara ile yaptığı görüşmede Erdoğan’ın ismini anarak, “Suriye’ye ikinci bir şans verilmesini en çok talep eden liderlerden biri Erdoğan’dı.” ifadelerini dile getirdi.

TÜRKİYE’NİN ROLÜ

Sırbistan haber ajansı Tanjug, Trump’ın Riyad’daki görüşmesini “25 yıl aradan sonra ABD ile Suriye arasında ilk temas” olarak yorumladı. Erdoğan’ın çevrim içi katılımı ile bu görüşmenin önemine dikkat çekildi. ABD’nin Suriye ile ilişkileri normalleştirme adımı atarken, hem Türkiye’nin hem Suudi Arabistan’ın etkisinin altı çizildi. The Jerusalem Post ise, Suriye’ye yönelik yaptırımların kaldırılması sürecinde en önemli ismin Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğunu, Türkiye’nin bölgede giderek pekişen etkisine dikkat çekti.