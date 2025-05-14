Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Toplantısı Dünya Medyasında

ORTA DOĞU’NUN GELECEĞİ AÇISINDAN TARİHİ GÖRÜŞME

ABD Başkanı Donald Trump, Riyad’da Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile bir araya geldi. Bu önemli toplantıda, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da videokonferans aracılığıyla katılarak, Ankara’nın bölgedeki diplomasi sahnesindeki etkisini bir kez daha gözler önüne serdi.

DÜNYA BASINI GÖRÜŞMEYİ YAKINDAN TAKİP ETTİ

Görüşme kapsamında, ABD’nin Suriye’ye yönelik tüm yaptırımları kaldırma kararı alındığı açıklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talebi sonrasında bu tarihi kararın verildiği görüşme, dünya basınında geniş yankı buldu. İngiliz basınında yer alan The Guardian, “Erdoğan sayesinde Suriye’ye yeni bir başlangıç şansı tanındı” ifadesini kullanarak, Erdoğan’ın Suriye’nin uluslararası izolasyonunun sona erdirilmesi sürecine katkı sağladığını vurguladı. Haberde, Erdoğan’ın talebi sonucunda Trump’ın Suriye’ye yönelik yaptırımların kaldırılması kararının “tarihi önemde olduğu” belirtiliyor. Bu buluşma, “Suriye’ye yeni bir başlangıç fırsatı sundu” şeklinde değerlendiriliyor. The Guardian, görüşmenin Türk ve Suudi diplomasisinin bir sonucu olduğunu da ekliyor.

ERDOĞAN’IN BÖLGESSEL DİPLOMASİDEKİ ETKİSİ

İngiliz Reuters haber ajansı, Erdoğan’ın Trump’ın Suriye’ye yönelik yaptırımları kaldırma kararını “tarihi önemde” olarak değerlendirdiğini aktardı. Erdoğan’ın özellikle bu adımın altını çizdiğini ifade eden ajans, görüşmenin bölgesel diplomasi açısından önemli bir dönüm noktası olduğuna işaret ediyor. Erdoğan’ın, bölgesel liderlerle aynı masada yer alması, Türkiye’nin jeopolitik ağırlığını yeniden gözler önüne seriyor.

ERDOĞAN’IN ULUSLARARASI ARENADAKİ ROLÜ

ABD merkezli The Washington Post, Erdoğan’ın bu zirveyle birlikte “uluslararası arenada büyük dönüşünü” sağladığını yazdı. Gazete, “Erdoğan, Suriye ve Ukrayna gibi iki büyük kriz başlığında oyunu kuran lider konumunda.” yorumuna yer verdi. Erdoğan’ın, Trump ile uyumuna da dikkat çekildi; “İki liderin pragmatizmi, Türkiye’nin bölgedeki rolünü daha da pekiştiriyor.” denildi. Trump, Şara ile yaptığı görüşmede Erdoğan’ın ismini geçirdi ve “Suriye’ye ikinci bir şans verilmesini en çok talep eden liderlerden biri Erdoğan’dı.” dedi.

ABD’NİN YAPTIRIMLARI KALDIRMASINDA TÜRKİYE’NİN ROLÜ

Sırbistan’dan Tanjug haber ajansı, Trump’ın Riyad’daki görüşmesini “25 yıl aradan sonra ABD ile Suriye arasında ilk temas” olarak nitelendirdi. Görüşmede Erdoğan’ın çevrim içi katılımına vurgu yapılırken, ABD’nin Suriye ile ilişkileri normalleştirme adımında Türkiye ve Suudi Arabistan’ın etkisinin büyük olduğu altı çizildi.

TÜRKİYE’NİN BÖLGEDEKİ ARTAN ETKİSİ

The Jerusalem Post’a göre, Suriye’ye yönelik yaptırımların kaldırılmasında en önemli faktör Cumhurbaşkanı Erdoğan oldu. Haberde, Türkiye’nin bölgedeki etkisinin giderek arttığına dikkat çekiliyor.